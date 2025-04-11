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Общество

Сильные осадки, град и заморозки: прогноз погоды на 12 апреля в Казахстане

Сильные осадки, град и заморозки: прогноз погоды на 12 апреля в Казахстане, фото - Новости Zakon.kz от 11.04.2025 18:07 Фото: unsplash
В предстоящую субботу, 12 апреля 2025 года, погода без осадков прогнозируется лишь на западе, востоке Казахстана, сообщает Zakon.kz.

Об этом проинформировали специалисты РГП "Казгидромет".

"На большей части территории Казахстана с прохождением атмосферных фронтальных разделов сохраняется неустойчивый характер погоды, пройдут дожди с грозами, на северо-западе страны ожидаются осадки в виде дождя и снега, временами сильные осадки (дождь, снег)... По Казахстану ожидаются усиление ветра, на западе, востоке страны ожидаются туман, на севере, юге – пыльная буря, на севере страны – град", – следует из прогноза.

Также сообщается, что ночью на западе, севере Западно-Казахстанской, Актюбинской, Костанайской, на западе Атырауской областей ожидаются заморозки -3°С.

"В ближайшие трое суток на горных реках юга и юго-востока республики будут наблюдаться колебания водности. На р. Есиль ниже Астанинского водохранилища (Акмолинская обл) и в районе Петропавловска и ниже по течению (СКО) будут наблюдаться подъемы уровней воды", – говорится в гидрологическом прогнозе.

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, фото - Новости Zakon.kz от 11.04.2025 18:07
Дожди и снег вернутся в Астану, Алматы и Шымкент

Ранее сообщалось, что снегопады, ливни, заморозки и жара до +28°С надвигаются на Казахстан. Подробнее о погоде на 12-14 апреля 2025 года можете узнать по ссылке.

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Фото Динара Халдарова
Динара Халдарова
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