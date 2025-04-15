Сильные осадки не спешат покидать Казахстан: прогноз погоды на 16 апреля
По данным РГП "Казгидромет", погода без осадков прогнозируется лишь на западе, юге республики.
"Атмосферные фронтальные разделы сохраняют свое влияние на большую часть Казахстана, принося с собой дожди с грозами, днем на юго-западе, востоке, юго-востоке – сильные дожди, в горных районах юго-востока – сильные осадки (дождь, снег), на севере, востоке – осадки (дождь, снег), ночью на востоке – временами сильные осадки... По Казахстану ожидается туман, усиление ветра на юге страны с пыльной бурей", – следует из прогноза.
Также сообщается, что в районе Алакольских озер области Жетысу ожидается очень сильный ветер 30 м/с и более.
"Ночью на юге, востоке Северо-Казахстанской, на западе, востоке Костанайской, на востоке Западно-Казахстанской, на севере, востоке Актюбинской, на севере Павлодарской, на севере, востоке Восточно-Казахстанской областей, на западе, севере в области Абай, на востоке Карагандинской, на западе, севере Акмолинской, на севере области Улытау ожидаются заморозки -1-3°С", – добавили в РГП "Казгидромет".
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Ранее синоптики предоставили подробный прогноз погоды на 16, 17 и 18 апреля 2025 года в трех крупнейших городах страны. В нем говорилось, что в столице Казахстана возможен снег и заморозки. Жителей Алматы и Шымкента ждут грозы с небольшим похолоданием.