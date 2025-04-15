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Общество

Сильные осадки не спешат покидать Казахстан: прогноз погоды на 16 апреля

Сильные осадки не спешат покидать Казахстан: прогноз погоды на 16 апреля, фото - Новости Zakon.kz от 15.04.2025 17:37 Фото: pixabay
Синоптики предоставили прогноз погоды по территории Казахстана на предстоящую среду, 16 апреля 2025 года. Из него следует, что сильные осадки не спешат покидать страну, сообщает Zakon.kz.

По данным РГП "Казгидромет", погода без осадков прогнозируется лишь на западе, юге республики.

"Атмосферные фронтальные разделы сохраняют свое влияние на большую часть Казахстана, принося с собой дожди с грозами, днем на юго-западе, востоке, юго-востоке – сильные дожди, в горных районах юго-востока – сильные осадки (дождь, снег), на севере, востоке – осадки (дождь, снег), ночью на востоке – временами сильные осадки... По Казахстану ожидается туман, усиление ветра на юге страны с пыльной бурей", – следует из прогноза.

Также сообщается, что в районе Алакольских озер области Жетысу ожидается очень сильный ветер 30 м/с и более.

"Ночью на юге, востоке Северо-Казахстанской, на западе, востоке Костанайской, на востоке Западно-Казахстанской, на севере, востоке Актюбинской, на севере Павлодарской, на севере, востоке Восточно-Казахстанской областей, на западе, севере в области Абай, на востоке Карагандинской, на западе, севере Акмолинской, на севере области Улытау ожидаются заморозки -1-3°С", – добавили в РГП "Казгидромет".

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, фото - Новости Zakon.kz от 15.04.2025 17:37
Аномально жаркое лето в Казахстане прогнозируют синоптики

Ранее синоптики предоставили подробный прогноз погоды на 16, 17 и 18 апреля 2025 года в трех крупнейших городах страны. В нем говорилось, что в столице Казахстана возможен снег и заморозки. Жителей Алматы и Шымкента ждут грозы с небольшим похолоданием.

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Фото Динара Халдарова
Динара Халдарова
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