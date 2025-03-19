Перед законом все равны: глава МВД высказался о неотвратимости наказания и сознательности общества

Служба центральных коммуникаций при президенте РК запустила подкаст, посвященный обсуждению актуальных тем государственной политики и общественной жизни. Первым гостем стал министр внутренних дел Ержан Саденов. Темой беседы стал основополагающий принцип развития страны "Закон и Порядок".

В открытом диалоге с директором республиканского государственного учреждения "Служба центральных коммуникаций" при президенте Республики Казахстан Аскаром Умаровым гость программы высказал свою точку зрения по многим вопросам касательно защиты и охраны порядка и законности среди сотрудников органов внутренних дел.

По мнению министра внутренних дел Казахстана Ержана Саденова, соблюдение принципа "Закон и Порядок" в республике должно стать нормой жизни.

"Этот принцип – работа не только полиции. Необходимо действовать всем обществом. Например, каждый гражданин хочет, чтобы на улице или в многоэтажных домах была тишина. Сейчас в чатах каждого жилого дома есть участковые, другие ответственные граждане. Конечно, это люди с правильной позицией. Это принцип нулевой терпимости", – отметил Ержан Саденов.

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По его словам, сейчас поведение многих граждан стало более ответственным во многом благодаря самому общественному сознанию.

"Касаемо закона и порядка, думаю, первое, что нужно сделать, это начать с семьи. Если дети видят, как взрослые бросают окурки, они думают, что это правильно. Если старшие переходят дорогу на красный свет светофора, ребенок тоже это запомнит. По этой причине родители, взрослые дома должны говорить, что плохо, а что хорошо", – уверен министр МВД.

Ержан Саденов также подчеркнул роль школы в воспитании детей, отметив, что учителя должны не только преподавать свой предмет, но и учить патриотизму. "Главное – внедрить эти принципы в нашу жизнь, соблюдать их ежедневно, и это должно стать нормой жизни", – считает Ержан Саденов.

К слову, в этом году, по сведениям МВД, достигнут исторический минимум преступности. Это при том, что численность населения за последние 5 лет увеличилась с 16 млн до более чем 20 млн человек.

Кроме того, глава министерства во время беседы остановился на теме борьбы с коррупцией внутри МВД. Ержан Саденов прокомментировал резонансные случаи, одним из которых стал инцидент, произошедший недавно в Костанае между водителем-нарушителем, оказавшимся слушателем Академии МВД, и полицейскими.

"Задача полиции – профилактика, раскрытие, расследование преступлений, то есть соблюдение законности в обществе. Преступления и полицейские – вещи несовместимые. По случаю в Костанае: по этому слушателю – водителю-нарушителю – предстоял хороший прогноз. Обучаясь в магистратуре Академии, у него был бы рост, но если бы он не повел себя так. У нас ноль терпимости к таким проявлениям. Соответственно, он был уволен из органов внутренних дел. Сотрудники, которые не проявили принципиальность, тоже были наказаны. У нас ноль терпимости к тем сотрудникам полиции, которые сами нарушают закон. И эта работа будет продолжаться", – подчеркнул министр МВД.

По его словам, чтобы бороться с коррупцией в собственных рядах, применяется ряд профилактических мер, активно используется институт наставничества.

"Стоит отметить, что в прошлом году мы объявили Год повышения кадрового потенциала. То есть мы разбирались, кто у нас служит, как будем профилактировать, чтобы не было таких моментов. Мы ввели такое понятие, как Integrity check, и каждый год проводим тест на добропорядочность. Совместно с Антикоррупционной службой у нас есть план мероприятий", – рассказал Ержан Саденов.

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По его мнению, единичные отрицательные случаи "смывают" тысячи подвигов настоящих полицейских. При этом, как отметил министр, в профилактике нарушений законности и дисциплины активно помогает методы общественного порицания. Каждый случай, который может стать предпосылкой к совершению более серьезных нарушений, рассматривается на офицерских собраниях.

"Есть нерадивые сотрудники, есть предатели. В этой части мы будем так же жестко работать. Перед законом все равны. И мы эти нормы применяем к себе. Если нарушил, то должен отвечать. Поэтому еще раз повторюсь: правонарушения в целом и полиция – это вещи несовместимые", – резюмировал министр МВД.

Также министр МВД выразил мнение о случаях с обезвреживанием правонарушителей, которые произошли в аэропорту Алматы и на улице Петропавловска.

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Он проинформировал о том, что в настоящее время уголовный процесс по захвату заложницы в аэропорту Алматы продолжается – проводится проверка действий сотрудников полиции.

"С учетом того, что были угрозы взрыва, применения оружия, то есть в таком месте, где присутствует много людей, полицейские поступили правильно. Мы дадим оценку", – сказал Ержан Саденов.

К слову, говоря о ситуации в Петропавловске, где сотрудник Национальной гвардии обезвредил человека, который угрожал пистолетом прохожим, министр МВД сказал, что такие подвиги совершаются практически ежедневно.

"Надо сказать, что профессия полицейского – это совершать подвиги ради общества, ради народа, ради государства, ради Родины. То есть обезвредить преступника – это работа. На глазах у общества, может, это подвиг, а на самом деле – работа. Поэтому с первых дней принятия присяги мы говорим нашим сотрудникам о важности миссии полицейского", – сказал Ержан Саденов.

Отметим, расследование по факту захвата заложницы в аэропорту города Алматы продолжается по трем статьям Уголовного кодекса. Подозреваемый арестован и находится в следственном изоляторе.

Вместе с тем министр внутренних дел Ержан Саденов ответил на ряд резонансных вопросов, в том числе касающихся появившегося в последнее время выражения "штрафстан".

"Так говорят те, кто нарушает, я так думаю. Сознательная часть нашего общества, конечно, понимает. Да, мы приняли ряд законодательных мер. Где-то действуют жесткие меры. Но я думаю, что без этого невозможно навести порядок. Если не нарушаешь – не будет штрафа. Это до людей должно дойти. А кто говорит это неприятное слово, тот, наверное, не уважает свое государство, свою Родину. Человек, который говорит об этом, должен посмотреть на себя, задуматься, почему он так делает. Не нарушать, не плеваться – элементарные вещи. Это азы культуры", – сказал главный полицейский страны.

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При этом Ержан Саденов подчеркнул, что цель полиции – профилактика правонарушений, а не собирать как можно больше штрафов.

"Необходимо подчеркнуть, что цель полиции, в целом, путем профилактики и доведения до самосознания общества через закон, – добиться того, чтобы в последующем правонарушений стало меньше. Достигнуть того, чтобы в обществе понимали, что так делать нельзя. Думаю, что наше государство, наше население добьется этого в скором будущем", – выразил уверенность министр МВД.

Ержан Саденов также отметил, что принцип "Закон и Порядок" свойственен нашему обществу на генетическом уровне.

"Есть свод законов Жеті жарғы. Существовали законы степей: не нарушай, нарушишь – ответишь!" – напомнил он.

Главный полицейский страны подчеркнул, что именно принцип неотвратимости наказания создает условия для правопорядка и соблюдения законности. Полное видеоинтервью с министром внутренних дел Ержаном Саденовым можно посмотреть по ссылке.