Синоптики обратились к жителям Алматы и Уральска с предупреждением

Фото: Zakon.kz/Павел Михеев

В РПГ "Казгидромет" предупредили казахстанцев о неблагоприятных метеорологических условиях, которые будут наблюдаться 12 апреля в двух городах страны, сообщает Zakon.kz.

В списке – Алматы и Уральск. "В Алматы и Уральске 12 апреля и ночью 13 апреля метеорологические условия будут способствовать накоплению загрязняющих веществ в атмосфере", – сообщили синоптики. Местным жителям рекомендовали сократить время пребывания на открытом воздухе, особенно вблизи автотрасс или других источников загрязнения. Неблагоприятные метеоусловия (НМУ) – сочетание краткосрочных метеорологических факторов (штиль, слабый ветер, туман, инверсия), которые способствуют накоплению вредных (загрязняющих) веществ в приземном слое атмосферного воздуха. Ранее синоптики сообщили, что в Астане, Алматы и 17 областях Казахстана на 12-13 апреля объявлено штормовое предупреждение.

Поделитесь новостью

Поделитесь новостью: