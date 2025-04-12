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Общество

Синоптики обратились к жителям Алматы и Уральска с предупреждением

Смог, загрязнение воздуха, выхлопы, загазованность, выхлопные газы, пелена, дымка, смог в Алматы, загрязнение воздуха в Алматы, грязный воздух в Алматы, фото - Новости Zakon.kz от 12.04.2025 09:25 Фото: Zakon.kz/Павел Михеев
В РПГ "Казгидромет" предупредили казахстанцев о неблагоприятных метеорологических условиях, которые будут наблюдаться 12 апреля в двух городах страны, сообщает Zakon.kz.

В списке – Алматы и Уральск.

"В Алматы и Уральске 12 апреля и ночью 13 апреля метеорологические условия будут способствовать накоплению загрязняющих веществ в атмосфере", – сообщили синоптики.

Местным жителям рекомендовали сократить время пребывания на открытом воздухе, особенно вблизи автотрасс или других источников загрязнения.

Неблагоприятные метеоусловия (НМУ) – сочетание краткосрочных метеорологических факторов (штиль, слабый ветер, туман, инверсия), которые способствуют накоплению вредных (загрязняющих) веществ в приземном слое атмосферного воздуха.

Ранее синоптики сообщили, что в Астане, Алматы и 17 областях Казахстана на 12-13 апреля объявлено штормовое предупреждение.

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Андрей Дюсупов
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