Заморозки и шквал: в Астане, Алматы и во всех областях объявили штормовое предупреждение

В Астане, Алматы и 17 областях Казахстана на 12-13 апреля объявили штормовое предупреждение, сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу РГП "Казгидромет".

12 апреля в Павлодарской области ожидается ветер юго-западный, порывы 15-20 м/с. В Павлодаре ветер юго-западный, порывы 15-20 м/с. 13 апреля в области и Павлодаре ожидается понижение температуры воздуха днем до +12+17 тепла.

Ночью на западе Атырауской области ожидаются заморозки -2 градуса.

Ночью на западе, севере, днем на западе, севере, юге Акмолинской области ожидается гроза. Днем на западе, севере, юге области ожидается град. На западе, севере, востоке области ожидается пыльная буря. Ветер южный с переходом на северо-западный, на западе, севере, востоке области 15-20 м/с, на севере, востоке области порывы 23 м/с. В Кокшетау утром и днем ожидается гроза. Ветер южный с переходом на северо-западный, утром и днем порывы 15-20 м/с. 13 апреля в области ночью ожидаются осадки (дождь, снег), днем дождь, гроза, на севере, востоке области сильный дождь, град. Ветер северо-восточный, на западе, севере, востоке области порывы 15-20 м/с. Понижение температуры воздуха ночью до 0+5 тепла, на западе области заморозки -3 градуса, днем до +10+15, на севере области +7 тепла.

В Актюбинской области ночью на севере, востоке, юге ожидаются осадки (дождь, снег), на востоке области сильные осадки. Ночью и утром на западе, севере области туман. Ночью на западе, севере области ожидаются заморозки -3 градуса. В Актобе ночью заморозки -1-3 градуса.

В Астане в конце дня ожидается гроза. Пыльная буря. Ветер южный с переходом на северо-западный, порывы 15-18 м/с. Также 13 апреля ожидается понижение температуры воздуха днем до +12+14 тепла.

Ночью и утром на западе, севере области Улытау ожидается туман. Ветер северо-западный с переходом на юго-западный, ночью на западе, севере области порывы 16 м/с.

В Карагандинской области ожидается ветер южный, юго-западный, на западе, севере, востоке области порывы 16 м/с.

В области Жетысу ожидается ветер юго-восточный, на юге, востоке области порывы 15-20, днем в районе Алакольских озер 23-28 м/с.

На юге, в центре Мангистауской области ожидается туман.

Ночью на западе, севере, днем в центре, на востоке Кызылординской области ожидается гроза, при грозе шквал. На севере, в центре области пыльная буря. Ветер северо-западный, на севере, в центре области порывы 15-20 м/с. В Кызылорде днем ожидается гроза.

Ночью на западе, севере Костанайской области ожидаются сильные осадки (дождь, снег), гололед, днем на севере, востоке области гроза. На востоке, юге области пыльная буря. Ночью и утром на западе, юге области туман. Ветер северный, на севере, востоке, юге области 15-20 м/с. Ночью на западе, севере области ожидаются заморозки -3 градуса. В Костанае ночью и утром ожидаются временами сильные осадки (дождь, снег), гололед. Ветер северный, ночью порывы 15-20 м/с.

Ночью и утром на севере, востоке, в центре Западно-Казахстанской области ожидается туман. Ночью на западе, севере области заморозки -3 градуса. В Уральске ночью и утром ожидается туман.

В Северо-Казахстанской области на западе, юге ожидается гроза, днем град. Ночью и утром на западе туман. Ветер южный с переходом на северо-западный, ночью на западе, юге, востоке области порывы 15-20 м/с, днем 15-20 м/с. В Петропавловске ожидается ветер южный с переходом на северо-западный, днем 15-20 м/с.



Днем на севере Туркестанской области ожидается пыльная буря. Ветер юго-западный с переходом на северо-западный, утром и днем на севере, западе, в горных районах области 15-20 м/с. В Туркестане ожидается ветер юго-западный с переходом на северо-западный, днем порывы 15-20 м/с.



На севере, юге, в центре области Абай ожидается пыльная буря. Ветер восточный, юго-восточный, ночью на западе, юге, в центре области 15-20 м/с, днем 15-20, на юге, в центре области порывы 25 м/с. В Семее днем ожидается пыльная буря. Ветер восточный, юго-восточный, днем порывы 15-20 м/с.



В Восточно-Казахстанской области ожидается ветер восточный, юго-восточный, ночью на востоке области, днем на севере, востоке, юге области порывы 15-20 м/с. В Усть-Каменогорске ожидается ветер восточный, юго-восточный, утром и днем порывы 15-20 м/с.



На юге, в горных районах Жамбылской области ожидается туман. Ветер северо-восточный с переходом на юго-западный, на юго-западе, северо-востоке, в горных районах области 15-20 м/с.



Ночью в горных районах Алматинской области ожидается гроза. Ветер юго-восточный, на юге, в горных районах области порывы 15-20 м/с. В Конаеве ожидается ветер юго-восточный, временами порывы 15-20 м/с.



В Алматы в период 12-16 апреля в связи с оттепелью, неустойчивым состоянием снежного покрова и ожидаемыми осадками в бассейнах рек Улкен и Киши Алматы (в высотной зоне выше 2300 метров) сохраняется опасность схода снежных лавин. Не рекомендуется выход на заснеженные склоны из-за возможного провоцирования схода лавин.

Ранее сообщалось, что в предстоящую субботу, 12 апреля 2025 года, погода без осадков прогнозируется лишь на западе, востоке Казахстана.

