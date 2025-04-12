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Общество

Водителей предупредили о ремонте одной из крупных трасс Казахстана

Пробки, машины, автомобили, трафик, дорога, пробка, перегруженный трафик, перегруженные дороги , фото - Новости Zakon.kz от 12.04.2025 14:07 Фото: pixabay
О реверсивном движении, которое введут на одной из республиканских трасс страны, предупредили водителей в национальной компании "КазАвтоЖол", сообщает Zakon.kz.

Речь идет о ремонте трассы KAZ01 "Астана – Караганда (с обходом) – Алматы", на участке "Караганда – Темиртау".

"14 апреля на участке трассы в направлении Астаны, между 193 и 194 км, будут проводить ремонтные работы по устранению дефектов дорожного покрытия", – сообщили в "КазАвтоЖол".

В связи с этим организуют трехполосное движение и проезд транспорта будет осуществляться реверсивным способом по одной полосе.

Фото: "КазАвтоЖол"

Водителей попросили соблюдать скоростной режим, установленный Правилами дорожного движения, а также избегать резких маневров и не создавать аварийные ситуации.

Ранее в столичном акимате рассказали, когда и какие дороги планируют отремонтировать в Астане в ближайшее время.

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Андрей Дюсупов
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