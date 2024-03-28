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Четыре республиканские трассы в Казахстане закрыли из-за непогоды

zakon.kz, фото - Новости Zakon.kz от 28.03.2024 21:17 Фото: zakon.kz
"КазАвтоЖол" предупредил казахстанцев об ограничении движения на республиканских дорогах, сообщает Zakon.kz.

28 марта 2024 года в 20:30 в связи с излишним количеством талых вод и опасностью для безопасного движения транспорта было введено ограничение движения для всех видов автотранспорта на республиканской автомобильной дороге Караганда – Аягоз – Бугаз с километра 707 по километр 941, участок от города Аягоза до поселка Бугаз.

В 20:50 из-за частичного разрушения подхода к мосту было введено ограничение движения для всех видов автотранспорта на автомобильной дороге Самара – Шымкент с километра 965 по километр 1240, участок от поселка Карабутак до границы Кызылординской области.

В 21:00 в Кызылординской области из-за закрытия движения в Актюбинскую область было введено ограничение движения для всех видов автотранспорта на автомобильной дороге Самара – Шымкент с километра 1240 по километр 1357, участок от границы Актюбинской области до города Аральска.

В 21:00 в Карагандинской области из-за избыточного количества талых вод и угрозы для безопасного движения транспорта было введено ограничение движения для всех видов автотранспорта на автомобильной дороге Астана – Кабанбай Батыра – Нура – Темиртау с километра 147 по километр 166, участок от поселка Алгабас до Акмешита.

Ранее сообщалось, что в Астане и 16 областях страны объявлено штормовое предупреждение на 29 марта.

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