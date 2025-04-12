В МЧС рассказали о ситуации с паводками в Казахстане: под наблюдением четыре области

С начала марта во всех регионах Казахстана продолжаются противопаводковые мероприятия, чтобы минимизировать риски подтоплений территорий и обеспечить максимальную безопасность населения, сообщает Zakon.kz.

За это время откачали четыре млн кубометров воды, уложили более 658 тыс. мешкотар и около 45 тыс. тонн инертных материалов. Также проведены работы по очищению более 842 тыс. м водоотводных арыков

"Всего в настоящее время в аварийно-спасательных работах задействовано 577 человек, 179 ед. техники, 58 мотопомп и плавсредства. Для обеспечения безопасности в условиях паводковой опасности задействованы сотрудники МЧС, МВД, МИО и других организаций", – уточнили в министерстве.

Фото: МЧС РК

По информации ведомства, на контроле находится несколько подтопленных территорий:

в селах Жанатурмыс, Колутон, Старый Колутон, Ягодное Астраханского района, а также селе имени А. Курманова Атбасарского района подтоплены 69 частных жилых домов;

в селе Новобратское Буландынского района Акмолинской области подтоплены 29 придворовых территорий.

Фото: МЧС РК

"На автомобильных дорогах на контроле 26 переливов и пять размытых участков, а без транспортного сообщения остаются 14 населенных пункта", – добавили в МЧС РК.

За период паводков эвакуировали 383 человека, из которых 10 находятся в пунктах временного размещения, а 159 – проживают у родственников. Домой вернулись 214 казахстанцев.

Фото: МЧС РК

Силы и средства МЧС находятся в постоянной готовности. Подготовлены эвакуационные пункты и транспорт, предназначенный для перевозки людей.

"Сейчас под наблюдением находятся четыре региона: Акмолинский, Северо-Казахстанский, Восточно-Казахстанский и область Абай. Однако риски паводков и подтоплений здесь значительно ниже, чем в аналогичный период прошлого года. Уровень воды в большинстве рек продолжает снижаться, а снежный покров, который мог бы спровоцировать паводки, практически растаял на всей территории, за исключением высокогорных районов Восточно-Казахстанской области". МЧС РК

Фото: МЧС РК

Министерство по чрезвычайным ситуациям продолжает оперативно реагировать на изменения паводковой ситуации, обеспечивая безопасность граждан и минимизируя возможные риски.

Пресс-служба МЧС РК опубликовала видео спасения собаки в Акмолинской области. Инцидент произошел 8 апреля днем в селе Жалтырколь.