Потрясающий апрель в горах Алматы показал популярный фотограф
Фото: Instagram/dots_foto
Популярный алматинский фотограф Дмитрий Доценко поделился очередной красивой серией фотографий, сообщает Zakon.kz.
На этот раз он запечатлел апрель в горах Алматы. Снимки Доценко опубликовал на своей странице в Instagram 13 апреля.
"Красив наш город в апреле! Все становится ярко и зелено. Предгорья украшены цветущими деревьями, а горы еще в снегу, что добавляет таким пейзажам чарующие контрасты. Сделал несколько фотографий этого чудесного времени года в этом чудесном городе", – написал блогер под постом.
Новая публикация набрала множество лайков и комментариев:
- Вы не перестаете удивлять красивыми работами!
- Неповторимая красота весны очаровывает, завораживает и вдохновляет!
- Как красиво, горы чистые такие!
Ранее Дмитрий Доценко опубликовал видеокадры восхождения Луны над горами.
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