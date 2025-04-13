Потрясающий апрель в горах Алматы показал популярный фотограф

Популярный алматинский фотограф Дмитрий Доценко поделился очередной красивой серией фотографий, сообщает Zakon.kz.

На этот раз он запечатлел апрель в горах Алматы. Снимки Доценко опубликовал на своей странице в Instagram 13 апреля.

"Красив наш город в апреле! Все становится ярко и зелено. Предгорья украшены цветущими деревьями, а горы еще в снегу, что добавляет таким пейзажам чарующие контрасты. Сделал несколько фотографий этого чудесного времени года в этом чудесном городе", – написал блогер под постом.

Новая публикация набрала множество лайков и комментариев:

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