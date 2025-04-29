Волшебные снимки апрельского Алматы опубликовал популярный фотограф

Популярный фотограф из Алматы Дмитрий Доценко порадовал армию поклонников очередной серией красивых фотографий, сообщает Zakon.kz.

Кадры Доценко разместил 29 апреля 2025 года на странице в Instagram.



"Апрель в Алматы – это настоящее волшебство весны! Тюльпаны на клумбах, одуванчики, цветущие деревья, яркое солнце и еще снежные горы на фоне. Каждый год я стараюсь сохранить эту красоту в кадре, потому что она мимолетна. Всего несколько дней – и лепестки уже осыпаются. Весна довольно быстро уступает место лету. Но пока все цветет – это очень красиво! Сохранил моменты в свою ленту", – написал фотограф под постом.

В комментариях восхитились фотографиями:

Цветочная красота в городе!

Это восхитительно! Каждый ваш пост не только поднимает настроение, но и показывает вашу любовь к городу!

Как хочу в Алматы, в его тепло, в эти объятия!

Ранее Дмитрий Доценко отправился на "Байконур" и стал свидетелем запуска ракеты. Художник не забыл запечатлеть удивительный момент и поделился эмоциями с аудиторией.

