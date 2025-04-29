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Общество

Волшебные снимки апрельского Алматы опубликовал популярный фотограф

Алматы, Дмитрий Доценко, фотографии , фото - Новости Zakon.kz от 29.04.2025 23:14 Фото: Instagram/dots_foto
Популярный фотограф из Алматы Дмитрий Доценко порадовал армию поклонников очередной серией красивых фотографий, сообщает Zakon.kz.

Кадры Доценко разместил 29 апреля 2025 года на странице в Instagram.

"Апрель в Алматы – это настоящее волшебство весны! Тюльпаны на клумбах, одуванчики, цветущие деревья, яркое солнце и еще снежные горы на фоне. Каждый год я стараюсь сохранить эту красоту в кадре, потому что она мимолетна. Всего несколько дней – и лепестки уже осыпаются. Весна довольно быстро уступает место лету. Но пока все цветет – это очень красиво! Сохранил моменты в свою ленту", – написал фотограф под постом.

В комментариях восхитились фотографиями: 

  • Цветочная красота в городе!
  • Это восхитительно! Каждый ваш пост не только поднимает настроение, но и показывает вашу любовь к городу!
  • Как хочу в Алматы, в его тепло, в эти объятия!

Ранее Дмитрий Доценко отправился на "Байконур" и стал свидетелем запуска ракеты. Художник не забыл запечатлеть удивительный момент и поделился эмоциями с аудиторией. 

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Айсулу Омарова
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