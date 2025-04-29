Волшебные снимки апрельского Алматы опубликовал популярный фотограф
Фото: Instagram/dots_foto
Популярный фотограф из Алматы Дмитрий Доценко порадовал армию поклонников очередной серией красивых фотографий, сообщает Zakon.kz.
Кадры Доценко разместил 29 апреля 2025 года на странице в Instagram.
"Апрель в Алматы – это настоящее волшебство весны! Тюльпаны на клумбах, одуванчики, цветущие деревья, яркое солнце и еще снежные горы на фоне. Каждый год я стараюсь сохранить эту красоту в кадре, потому что она мимолетна. Всего несколько дней – и лепестки уже осыпаются. Весна довольно быстро уступает место лету. Но пока все цветет – это очень красиво! Сохранил моменты в свою ленту", – написал фотограф под постом.
В комментариях восхитились фотографиями:
- Цветочная красота в городе!
- Это восхитительно! Каждый ваш пост не только поднимает настроение, но и показывает вашу любовь к городу!
- Как хочу в Алматы, в его тепло, в эти объятия!
Ранее Дмитрий Доценко отправился на "Байконур" и стал свидетелем запуска ракеты. Художник не забыл запечатлеть удивительный момент и поделился эмоциями с аудиторией.
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