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Общество

Как изменится пенсия для казахстанцев, родившихся после 1975 года

Пенсия, пенсионеры, пенсионер, пенсионный возраст, пенсионные накопления, пенсионные отчисления, пенсионный фонд, ЕНПФ, пенсионная система, накопительная пенсионная система, накопления, пенсионные выплаты, пенсионная выплата, фото - Новости Zakon.kz от 14.04.2025 09:16 Фото: Zakon.kz
В Министерстве труда и социальной защиты населения (МТСЗН) предоставили Zakon.kz интересную статистику. Так, по состоянию на 1 апреля 2025 года работодатели перечислили обязательные пенсионные взносы в пользу 4,9 млн работников на сумму 329,1 млрд тенге.

В ведомстве 14 апреля 2025 года напомнили, что с 1 января 2024 года в стране введены обязательные пенсионные взносы работодателя (ОПВР), которые уплачиваются за счет собственных средств в пользу своих работников.

К примеру, в 2024 году ставка ОПВР составляла 1,5%, в 2025 году – 2,5%. В последующем ставка будет доведена до 5% к 2028 году.

Стоит отметить, что перечисление ОПВР работодателями позволит обеспечить работников в старости дополнительной накопительной пенсионной выплатой на пожизненной основе.

Данная мера направлена на поддержку молодого поколения казахстанцев, размеры пенсий которых будут напрямую зависеть от их пенсионных отчислений.

"Их пенсия будет складываться из трех компонентов: базовой пенсии от государства, накопительной – за счет своих отчислений в Единый накопительный пенсионный фонд и условно-накопительной – за счет взносов работодателей".Пресс-служба МТСЗН РК

Примечательно, что уплата ОПВР осуществляется работодателями только за лиц, рожденных после 1 января 1975 года.

В заключительной части сказано, что расходы работодателя по уплате ОПВР в соответствии с Налоговым кодексом отнесены к вычетам из налогооблагаемого дохода. Соответственно, нагрузка на работодателя останется на приемлемом уровне.

Несколько дней ранее стало известно о том, на какую помощь от государства могут рассчитывать казахстанцы, потерявшие работу. Подробнее можно прочитать по этой ссылке.

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Фото Анастасия Московчук
Анастасия Московчук
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