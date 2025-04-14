Сильные осадки и заморозки до -5°С: прогноз погоды в Казахстане на три дня

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Синоптики предоставили прогноз погоды по Казахстану на ближайшие три дня – с 15 по 17 апреля 2025 года, сообщает Zakon.kz.

Из него следует, что по республике ожидается неустойчивый характер погоды. "С прохождением атмосферных фронтов на большей части Казахстана ожидается неустойчивый характер погоды: прогнозируются дождь, гроза, возможен град, ночью на северо-западе, севере, востоке, в центре, горных районах страны – осадки (дождь, снег)... По республике ожидается туман". РГП "Казгидромет" Сильные осадки (дождь, снег) ожидаются: 15 апреля ночью в Акмолинской области;

ночью 15-го, днем 16 апреля в Восточно-Казахстанской области;

ночью 15-го, сутки 16 апреля в области Абай;

16 апреля в Карагандинской, Алматинской областях и области Жетысу. Заморозки -1-5°С прогнозируются: ночью 15-17 апреля в Западно-Казахстанской;

15-16 апреля в Атырауской, Акмолинской;

15-17 апреля в Актюбинской, Костанайской, Северо-Казахстанской областях и области Абай;

16 апреля в Павлодарской области;

16-17 апреля в области Улытау и Карагандинской области;

15 и 17 апреля в Восточно-Казахстанской области. Температурный фон днем на юго-западе основной фон +15+25°С; Повышение ожидается: на западе страны – от +15+20°С до +17+23°С;

на северо-западе – от +8+16°С до +12+20°С;

в центре – от +10+18°С до +13+21°С;

на востоке – от +9+18°С до +10+20°С;

на юге – от +15+23°С до +17+25°С; Понижение прогнозируется: на севере – от +7+15°С до 0+10°С;

на юго-востоке – от +17+23°С до +13+20°С;

17 апреля на севере региона – до +5+10°С. Материал по теме Заморозки и шквал: в Астане, Алматы и 15 областях объявили штормовое предупреждение О том, какой будет погода в апреле-2025 в Казахстане, можете узнать здесь.

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