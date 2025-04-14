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Общество

Сильные осадки и заморозки до -5°С: прогноз погоды в Казахстане на три дня

Сильные осадки и заморозки до -5°С: прогноз погоды в Казахстане на три дня, фото - Новости Zakon.kz от 14.04.2025 15:40 Фото: unsplash
Синоптики предоставили прогноз погоды по Казахстану на ближайшие три дня – с 15 по 17 апреля 2025 года, сообщает Zakon.kz.

Из него следует, что по республике ожидается неустойчивый характер погоды.

"С прохождением атмосферных фронтов на большей части Казахстана ожидается неустойчивый характер погоды: прогнозируются дождь, гроза, возможен град, ночью на северо-западе, севере, востоке, в центре, горных районах страны – осадки (дождь, снег)... По республике ожидается туман".РГП "Казгидромет"

Сильные осадки (дождь, снег) ожидаются:

  • 15 апреля ночью в Акмолинской области;
  • ночью 15-го, днем 16 апреля в Восточно-Казахстанской области;
  • ночью 15-го, сутки 16 апреля в области Абай;
  • 16 апреля в Карагандинской, Алматинской областях и области Жетысу.

Заморозки -1-5°С прогнозируются:

  • ночью 15-17 апреля в Западно-Казахстанской;
  • 15-16 апреля в Атырауской, Акмолинской;
  • 15-17 апреля в Актюбинской, Костанайской, Северо-Казахстанской областях и области Абай;
  • 16 апреля в Павлодарской области;
  • 16-17 апреля в области Улытау и Карагандинской области;
  • 15 и 17 апреля в Восточно-Казахстанской области.

Температурный фон днем

  • на юго-западе основной фон +15+25°С;

Повышение ожидается:

  • на западе страны – от +15+20°С до +17+23°С;
  • на северо-западе – от +8+16°С до +12+20°С;
  • в центре – от +10+18°С до +13+21°С;
  • на востоке – от +9+18°С до +10+20°С;
  • на юге – от +15+23°С до +17+25°С;

Понижение прогнозируется:

  • на севере – от +7+15°С до 0+10°С;
  • на юго-востоке – от +17+23°С до +13+20°С;
  • 17 апреля на севере региона – до +5+10°С.

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, фото - Новости Zakon.kz от 14.04.2025 15:40
Заморозки и шквал: в Астане, Алматы и 15 областях объявили штормовое предупреждение

О том, какой будет погода в апреле-2025 в Казахстане, можете узнать здесь.

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Фото Динара Халдарова
Динара Халдарова
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