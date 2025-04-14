Сильные осадки и заморозки до -5°С: прогноз погоды в Казахстане на три дня
Фото: unsplash
Синоптики предоставили прогноз погоды по Казахстану на ближайшие три дня – с 15 по 17 апреля 2025 года, сообщает Zakon.kz.
Из него следует, что по республике ожидается неустойчивый характер погоды.
"С прохождением атмосферных фронтов на большей части Казахстана ожидается неустойчивый характер погоды: прогнозируются дождь, гроза, возможен град, ночью на северо-западе, севере, востоке, в центре, горных районах страны – осадки (дождь, снег)... По республике ожидается туман".РГП "Казгидромет"
Сильные осадки (дождь, снег) ожидаются:
- 15 апреля ночью в Акмолинской области;
- ночью 15-го, днем 16 апреля в Восточно-Казахстанской области;
- ночью 15-го, сутки 16 апреля в области Абай;
- 16 апреля в Карагандинской, Алматинской областях и области Жетысу.
Заморозки -1-5°С прогнозируются:
- ночью 15-17 апреля в Западно-Казахстанской;
- 15-16 апреля в Атырауской, Акмолинской;
- 15-17 апреля в Актюбинской, Костанайской, Северо-Казахстанской областях и области Абай;
- 16 апреля в Павлодарской области;
- 16-17 апреля в области Улытау и Карагандинской области;
- 15 и 17 апреля в Восточно-Казахстанской области.
Температурный фон днем
- на юго-западе основной фон +15+25°С;
Повышение ожидается:
- на западе страны – от +15+20°С до +17+23°С;
- на северо-западе – от +8+16°С до +12+20°С;
- в центре – от +10+18°С до +13+21°С;
- на востоке – от +9+18°С до +10+20°С;
- на юге – от +15+23°С до +17+25°С;
Понижение прогнозируется:
- на севере – от +7+15°С до 0+10°С;
- на юго-востоке – от +17+23°С до +13+20°С;
- 17 апреля на севере региона – до +5+10°С.
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О том, какой будет погода в апреле-2025 в Казахстане, можете узнать здесь.
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