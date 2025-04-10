Обманутая бабушка из Шымкента снова стала миллионершей

История с 69-летней пенсионеркой из Шымкента, которая отдала мошенникам 46 млн тенге, получила благополучное завершение, сообщает Zakon.kz.

В феврале полицейские задержали двоих мужчин, выманивших у нее все сбережения.

"Сначала женщине позвонили якобы операторы сотовой связи и сообщили об окончании срока действия сим-карты. Чтобы продлить обслуживание, женщина продиктовала код из СМС. Спустя несколько минут раздался второй звонок – на этот раз от "правоохранителей", которые предупредили: ранее звонившие – мошенники, а на ее счету уже начались подозрительные операции. В панике женщина строго следовала инструкциям звонившего: сняла со счета все сбережения и передала деньги на временное хранение в "надежные руки", – напомнили в полиции.

Сотрудники киберпола установили и задержали подозреваемых, провели всестороннее расследование. В результате потерпевшей полностью возместили ущерб, а ее обидчики получили по 5 лет ограничения свободы.

А в Костанае сотрудникам банка удалось уберечь 62-летнюю клиентку от "Киану Ривза", который просил у нее помощи.