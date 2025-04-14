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Общество

На 153 млн тенге оштрафовали компанию в Актау за незаконный вывод денег за границу

На 153 млн тенге оштрафована компания в Актау за незаконный вывод денег за границу, фото - Новости Zakon.kz от 14.04.2025 18:41 Фото: pixabay
В Актау компания незаконно вывела 1,8 млн долларов за границу и привлекла внимание прокуратуры, передает Zakon.kz.

Портал Lada.kz пишет, что по результатам рассмотрения ходатайства прокурора судебная коллегия Мангистауского областного суда отменила ранее принятое решение и признала компанию виновной в совершении административного правонарушения.

Компанию оштрафовали в размере 153 млн тенге за несвоевременную репатриацию валютной выручки.

Постановление суда вступило в законную силу.

Ранее из Астаны пытались незаконно вывезти за рубеж более 700 млн тенге.

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Фото Сахибам Садырова
Сахибам Садырова
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