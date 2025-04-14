На 153 млн тенге оштрафовали компанию в Актау за незаконный вывод денег за границу

В Актау компания незаконно вывела 1,8 млн долларов за границу и привлекла внимание прокуратуры, передает Zakon.kz.

Портал Lada.kz пишет, что по результатам рассмотрения ходатайства прокурора судебная коллегия Мангистауского областного суда отменила ранее принятое решение и признала компанию виновной в совершении административного правонарушения.

Компанию оштрафовали в размере 153 млн тенге за несвоевременную репатриацию валютной выручки.

Постановление суда вступило в законную силу.

Ранее из Астаны пытались незаконно вывезти за рубеж более 700 млн тенге.