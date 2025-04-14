Поликлинике Уральска пришлось отменить прием детей до одного года

Пожар в поликлинике №1 Уральска дал о себе знать. Ущерб пока не определен. Медучреждение работает, однако педиатры не принимают детей до одного года, передает Zakon.kz.

"Уральская неделя" пишет, что сообщение о пожаре поступило на пульт 112 13 апреля в 14:36. Возгорание произошло на первом этаже здания городской поликлиники №1, площадь пожара составила 15 кв. м. Локализовать огонь спасателям удалось в 15:07.

Отметим, что жертв и пострадавших нет.

"Главный вход в поликлинику закрыт, нужно заходить со двора. По предварительной версии ДЧС, причиной пожара стало короткое замыкание электропроводов. В настоящее время проводится следствие", – пишет издание.

Несмотря на то, что поликлиника работает в обычном режиме, процедуры и приемы детей до одного года отменены и перенесены. Пациенты жалуются, что запланированный прием к педиатру и на прививку вместе с новорожденными отменены.

"Мы должны были делать прививку нашему малышу, но нам позвонили из поликлиники и сообщили, что детей до года пока не принимают. Сказали, как наладят все, так позвонят и пригласят. Что наладится и когда, мне по телефону не уточняли", – сказал местный житель.

Оказалось, что это не первый случай возгорания в поликлинике №1. В феврале этого года пациенты, пришедшие на прием к врачам, вынуждены были покинуть здание из-за сильного задымления.

"Тогда все в течение получаса прекратилось, но многие пациенты переписались на другое время приема, а кто-то вообще ушел, а некоторые, кто себя совсем плохо чувствовал, остались, чтобы на прием к врачу попасть", – рассказала пациентка поликлиники.

Ранее о пожароопасном периоде предупредили дачников Петропавловска.