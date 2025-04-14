#Торговые войны
#Налоги
#Погода
#Казахмыс
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+20°
$
514.94
583.74
6.13
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Торговые войны
#Налоги
#Погода
#Казахмыс
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+20°
$
514.94
583.74
6.13
Общество

Поликлинике Уральска пришлось отменить прием детей до одного года

Из-за пожара в поликлинике Уральска отменили прием детей до одного года, фото - Новости Zakon.kz от 14.04.2025 19:23 Фото: "Уральская неделя"
Пожар в поликлинике №1 Уральска дал о себе знать. Ущерб пока не определен. Медучреждение работает, однако педиатры не принимают детей до одного года, передает Zakon.kz.

"Уральская неделя" пишет, что сообщение о пожаре поступило на пульт 112 13 апреля в 14:36. Возгорание произошло на первом этаже здания городской поликлиники №1, площадь пожара составила 15 кв. м. Локализовать огонь спасателям удалось в 15:07.

Отметим, что жертв и пострадавших нет.

"Главный вход в поликлинику закрыт, нужно заходить со двора. По предварительной версии ДЧС, причиной пожара стало короткое замыкание электропроводов. В настоящее время проводится следствие", – пишет издание.

Несмотря на то, что поликлиника работает в обычном режиме, процедуры и приемы детей до одного года отменены и перенесены. Пациенты жалуются, что запланированный прием к педиатру и на прививку вместе с новорожденными отменены.

"Мы должны были делать прививку нашему малышу, но нам позвонили из поликлиники и сообщили, что детей до года пока не принимают. Сказали, как наладят все, так позвонят и пригласят. Что наладится и когда, мне по телефону не уточняли", – сказал местный житель.

Оказалось, что это не первый случай возгорания в поликлинике №1. В феврале этого года пациенты, пришедшие на прием к врачам, вынуждены были покинуть здание из-за сильного задымления.

"Тогда все в течение получаса прекратилось, но многие пациенты переписались на другое время приема, а кто-то вообще ушел, а некоторые, кто себя совсем плохо чувствовал, остались, чтобы на прием к врачу попасть", – рассказала пациентка поликлиники.

Ранее о пожароопасном периоде предупредили дачников Петропавловска.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Сахибам Садырова
Сахибам Садырова
Читайте также
Пропавшую в Шымкенте школьницу нашли в Алматы
Общество
19:43, Сегодня
Пропавшую в Шымкенте школьницу нашли в Алматы
На 153 млн тенге оштрафовали компанию в Актау за незаконный вывод денег за границу
Общество
18:41, Сегодня
На 153 млн тенге оштрафовали компанию в Актау за незаконный вывод денег за границу
Снег, дожди с грозами, заморозки и сильный ветер вновь нагрянут в Казахстан
Общество
18:04, Сегодня
Снег, дожди с грозами, заморозки и сильный ветер вновь нагрянут в Казахстан
Следите за новостями zakon.kz в:
yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: