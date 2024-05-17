В Казахстане дети смогут прикрепиться к поликлинике родителей

В Казахстане теперь можно будет всей семьей обслуживаться в одной поликлинике по месту жительства, сообщает Zakon.kz.

Об этом 17 мая сообщили в Министерстве здравоохранения.

"Студенты сами могут выбрать поликлинику или сделать это через родителей, указав место учебы. Ожидается, что это новшество улучшит доступ и удобство в получении медицинской помощи для всех членов семьи", – сообщили в ведомстве.

Также для равного доступа медицинской помощи, в том числе частным медицинским организациям, участвующим в системе ОСМС, управления здравоохранения будут распределять территории обслуживания.

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