Рекордные 244 миллиона тенге направили на борьбу с комарами в Атырау

В 2025 году году на борьбу с комарами в городе Атырау из бюджета выделено 244 млн тенге, сообщает Zakon.kz.

Как передает "Седьмой канал", это в два раза больше, чем за последние два года. Сейчас в городе проводятся дезинсекционные работы.

В этом году травить комаров начали раньше, чем обычно – из-за резкого потепления насекомые стали быстро размножаться, поэтому чиновникам пришлось привлечь к борьбе с комарами сразу две компании. Со слов главного специалиста городского управления ЖКХ и жилья Елтая Айбатова, город разделили на две части.

"Объявили открытый конкурс. Один подрядчик выиграл тендер на сумму 99 млн тенге для обработки правой стороны города, второй подрядчик на сумму 93 млн тенге. Он будет заниматься обработкой левой стороны Атырау. Эти две компании начали работу с апреля. В настоящее время они активно приступили к обработке многоквартирных домов и парков", – отметил Елтай Айбатов.

Тем временем в Курмангазинском районе Атырауской области наблюдается настоящее нашествие клещей. Насекомые буквально съедают сайгаков и уже перешли на домашний скот.