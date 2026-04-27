Общество

Перечень специальностей планируют сократить по программе "Болашак"

Фото: Zakon.kz
Председатель правления Центра международных программ Адиль Кусманов в кулуарах Мажилиса 27 апреля 2026 года рассказал, что изменится в программе "Болашак", передает корреспондент Zakon.kz.

Адиль Кусманов сообщил, что в этом году готовится определенное сокращение специальностей по программе "Болашак".

"Соответственное поручение нам дала республиканская комиссия. Мы сейчас сделаем соответствующий анализ. Сказать точно, какие специальности сократим, я сейчас не могу. Мы проводим анализ. Возможно, некоторые гуманитарные специальности с такими менеджерскими, скажем, углублениями, будут уходить, но сейчас точно не могу сказать", – отметил он.

Он также пояснил, что программа по-прежнему ориентирована в основном на магистратуру, докторантуру и научные стажировки.

"Бакалавриат мы ввели в этом году, но только для победителей и призеров международных олимпиад, научных проектов и конкурсов исполнителей. Это очень ограниченный перечень олимпиад. Их там пока у нас девять – только победители и призеры", – пояснил спикер.

Отдельно он прокомментировал прошлогодний скандал вокруг научных стажировок.

"После критики главы государства соответствующие изменения внесли в нормативный акт. Сейчас в среднем для мужчин 59 лет, а для женщин 57 лет возрастной ограниченности", – уточнил Адиль Кусманов.

14 марта 2025 года Касым-Жомарт Токаев на заседании Национального курултая раскритиковал порядок направления казахстанских ученых на стажировку за рубеж по программе "Болашак". По его словам, поехали учиться за рубеж такие ученые, которые близко не стояли к науке.

Фото Оксана Даирова
Оксана Даирова
В Казахстане повысят стипендию болашаковцам: названы размеры в процентах
