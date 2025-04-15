Школьницы Алматы и Павлодара поедут на Международную математическую олимпиаду

Четыре казахстанские школьницы представят страну на Европейской олимпиаде по математике для школьниц с 13 по 19 апреля в Косово, сообщает Zakon.kz.

Как передает пресс-служба Министерства просвещения Казахстана, всего в интеллектуальном состязании примут участие 240 учащихся из 60 стран мира. В сборную Казахстана вошли:

ученица 11-го класса Международной школы "Haileybury Almaty" города Алматы Арай Касенова;

ученица 10-го класса школы-лицея для одаренных детей №8 города Павлодара Юлия Катунина;

ученицы 11-го класса специализированного лицея №39 имени С. А. Ходжикова города Алматы Анар Дидарбекова и Аружан Қайрат.

"Команда Казахстана участвует в Олимпиаде с 2017 года. За это время сборная страны завоевала полный комплект наград", – говорится в сообщении министерства.

Также стало известно, что по программе "Болашақ" введены возрастные ограничения.