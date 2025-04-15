Школьницы Алматы и Павлодара поедут на Международную математическую олимпиаду
Фото: пресс-служба Министерства просвещения
Четыре казахстанские школьницы представят страну на Европейской олимпиаде по математике для школьниц с 13 по 19 апреля в Косово, сообщает Zakon.kz.
Как передает пресс-служба Министерства просвещения Казахстана, всего в интеллектуальном состязании примут участие 240 учащихся из 60 стран мира. В сборную Казахстана вошли:
- ученица 11-го класса Международной школы "Haileybury Almaty" города Алматы Арай Касенова;
- ученица 10-го класса школы-лицея для одаренных детей №8 города Павлодара Юлия Катунина;
- ученицы 11-го класса специализированного лицея №39 имени С. А. Ходжикова города Алматы Анар Дидарбекова и Аружан Қайрат.
"Команда Казахстана участвует в Олимпиаде с 2017 года. За это время сборная страны завоевала полный комплект наград", – говорится в сообщении министерства.
Также стало известно, что по программе "Болашақ" введены возрастные ограничения.
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