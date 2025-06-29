Казахстанцы стали сильнейшими на Балканской математической олимпиаде среди юниоров

В Северной Македонии завершилась Балканская олимпиада по математике среди юниоров JBMO. Национальная сборная Казахстана показала лучший результат за всю историю участия – четыре золотые медали, одно серебро и одна бронза, сообщает Zakon.kz.

Как рассказали в пресс-службе Министерства просвещения РК, в командном зачете наши ребята заняли второе место среди 24 стран:

Ануар Агыбаев – ученик 9 класса Международной школы NurOrda города Алматы;

Александр Олейников – ученик 9 класса Международной школы NurOrda города Алматы;

Жангир Булат – ученик 8 класса Республиканской физико-математической школы города Алматы;

Батырхан Бейганов – ученик 9 класса Республиканской физико-математической школы города Алматы;

Нуртай Малик – ученик 9 класса Актюбинского областного лицея-интерната "Білім-инновация";

Мирас Кенесбек – ученик 9 класса Карагандинского областного лицея-интерната "Білім-инновация".

Фото: пресс-служба Министерства просвещения РК

Отмечается, что тренировали школьников учитель математики NIS г. Талдыкоргана Сергей Полянских и методист РНПЦ "Дарын" Перизат Саутбекова.

Фото: пресс-служба Министерства просвещения РК

JBMO – престижное международное соревнование для школьников до 16 лет. В числе стран-участников – Албания, Болгария, Греция, Румыния, Сербия и другие. Казахстан участвует с 2004 года и традиционно входит в число лидеров. В прошлом году команда завоевала шесть медалей на JBMO в Анталье.

Ранее появилась важная информация для выпускников школ и девятых классов.