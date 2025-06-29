Казахстанцы стали сильнейшими на Балканской математической олимпиаде среди юниоров
Фото: пресс-служба Министерства просвещения РК
В Северной Македонии завершилась Балканская олимпиада по математике среди юниоров JBMO. Национальная сборная Казахстана показала лучший результат за всю историю участия – четыре золотые медали, одно серебро и одна бронза, сообщает Zakon.kz.
Как рассказали в пресс-службе Министерства просвещения РК, в командном зачете наши ребята заняли второе место среди 24 стран:
- Ануар Агыбаев – ученик 9 класса Международной школы NurOrda города Алматы;
- Александр Олейников – ученик 9 класса Международной школы NurOrda города Алматы;
- Жангир Булат – ученик 8 класса Республиканской физико-математической школы города Алматы;
- Батырхан Бейганов – ученик 9 класса Республиканской физико-математической школы города Алматы;
- Нуртай Малик – ученик 9 класса Актюбинского областного лицея-интерната "Білім-инновация";
- Мирас Кенесбек – ученик 9 класса Карагандинского областного лицея-интерната "Білім-инновация".
Фото: пресс-служба Министерства просвещения РК
Отмечается, что тренировали школьников учитель математики NIS г. Талдыкоргана Сергей Полянских и методист РНПЦ "Дарын" Перизат Саутбекова.
Фото: пресс-служба Министерства просвещения РК
JBMO – престижное международное соревнование для школьников до 16 лет. В числе стран-участников – Албания, Болгария, Греция, Румыния, Сербия и другие. Казахстан участвует с 2004 года и традиционно входит в число лидеров. В прошлом году команда завоевала шесть медалей на JBMO в Анталье.
Ранее появилась важная информация для выпускников школ и девятых классов.
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