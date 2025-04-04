Почему некоторые пары расстаются в первый год после свадьбы

Бывают такие случаи, когда пары длительное время встречались, решали связать себя узами брака и неожиданно распадались после свадьбы. Друзья и знакомые таких пар удивляются. А у экспертов есть объяснения этому, сообщает Zakon.kz.

Директор по терапии и стандартам обучения в Колледже сексуальных и семейных терапевтов Джо Кокер рассказала о наиболее распространенных проблемах, с которыми сталкиваются молодожены.

Первое – это сосредоточенность на свадьбе, а не на браке. Это, по словам Кокер, является одной из самых распространенных причин распада ранних браков.

"Пары планировали свою свадьбу в течение года, может быть, больше, и стремились к совершенству. После начинается обсуждение, даже расследование того, достигли ли они этого совершенства", – рассказала Кокер Metro.

Молодожены могут начать копаться и разбираться в том, что пошло не так, вместо того, чтобы, например, сосредоточиться на медовом месяце и здоровом общении друг с другом.

"Во время терапии мы работали над перезагрузкой отношений, над тем, как и почему свадьба заняла так много места и захватила все внимание, а также над тем, как восстановить отношения", – рассказывает специалист.

В качестве первого шага она советует вспомнить, почему пара полюбила друг друга, что им нравилось делать вместе.

Еще одна причина разлада – семья. Да, для многих свадьба символизирует объединение двух семей, но это может быть сложно, особенно если это представители разных культур, религий, политических убеждений.

"Если брак подразумевал смешение семей, это тоже может быть сложно. То, что вы любите своего партнера, не означает, что вы любите его родню", – говорит Джо.

Третья причина – интимная близость.

Секс может быть жарким до свадьбы, но в последующие месяцы он может остыть по многим причинам.

"Рабочая нагрузка, привыкание или просто естественный ход времени в отношениях – частые темы для обсуждения на терапии", – отмечает семейный терапевт.

По ее словам, чтобы решить эту проблему, можно поразмышлять над историей отношений:

"Изменился ли секс или он всегда был проблемой, которую просто игнорировали в погоне за свадьбой?"

Воспоминания о самом лучшем сексе, который был у пары, могут быть достаточными для того, чтобы сдвинуть дело с мертвой точки, но не нужно забывать говорить об истинных причинах, стоящих за периодом затишья.

Еще одна причина распада пар – разделение труда

Даже если пары живут вместе уже долгое время, разделение домашних обязанностей является частой причиной конфликтов среди молодоженов.

Джо Кокер тратит много времени на разбор того, "кто что делает и кто обижается, что они делают больше", что часто "влияет на функционирование отношений".

Единственный способ решить эту проблему – улучшить коммуникацию. И это из пунктов эксперта по отношениям. Пары часто не справляются с тем, что оба говорят и не слышат друг друга.

"Однако общение – самый важный навык для отношений. Речь идет о том, как сформулировать то, что вам нужно, не проявляя агрессии и не воспринимая просьбу как что-то негативное", – отметила эксперт.

И в заключение она советует помнить поговорку: "Брак – это тяжелая работа. Если первые 12 месяцев кажутся легкими, вы исключение, а не правило".

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