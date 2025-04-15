В Шымкенте начался челлендж "Жеңісті жақындатқандар"

В Шымкенте в честь 80-летия Великой Победы стартовал челлендж "Жеңісті жақындатқандар". В данном челлендже приняли участие молодежь города, деятели спорта и культуры, представители интеллигенции.

Участники челленджа выражали огромную благодарность и уважение к ветеранам и другим участникам Великой Отечественной войны посредством публикации в социальных сетях специальных постов и статей, видеозаписей и фотографий, посвященных 80-летию Великой Победы.

Также они высказали свои наилучшие пожелания, подчеркнув, что именно благодаря непоколебимому мужеству, героизму и самоотверженности наших предков во время жестокой войны мы достигли сегодняшнего мира и стабильности, развития и процветания.

В Шымкенте в соответствии с планом по празднованию 80-летия Победы проводится множество мероприятий.

Сегодня в Шымкенте проживают два ветерана Великой Отечественной войны, 1586 ветеранов – тружеников тыла, 166 ветеранов, приравненных к ветеранам Великой Отечественной войны, 70 вдов ветеранов войны и 170 вдов погибших военнослужащих.

На основании решения маслихата города Шымкента от 19 марта 2024 года №14/123-VIII 1994 лицам оказана единовременная социальная помощь к празднику на общую сумму 147,1 млн тенге.

Кроме того, ветеранам войны и тыла акиматом и предпринимателями оказана социальная помощь, организованы благотворительные мероприятия. Эти и другие работы будут продолжаться в течение года.

Челлендж, начавшийся в Шымкенте, молодежью города был передан Карагандинской и Актюбинской областям.