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Общество

Саина, Аль-Фараби, Райымбека и другие улицы в Алматы попали в график испытаний теплосетей

Ремонт тепловых сетей, ремонт теплосетей, ремонт системы водоснабжения, теплосеть, ремонтные работы, трубы для теплосетей, прокладка тепловых сетей, прокладка тепловых сетей, прокладка труб, фото - Новости Zakon.kz от 16.04.2025 10:31 Фото: Zakon.kz
С 21 апреля по 6 мая 2025 года на территории всех районов Алматы будут идти гидравлические испытания тепловых сетей. Об этом жителей и гостей города предупредили в пресс-службе ТОО "Алматинские тепловые сети", сообщает Zakon.kz.

Так, по данным специалистов, в эти дни ежедневно с 04:00 до 07:00, когда непосредственно будет происходить проверка магистральных и распределительных трубопроводов, горожанам и гостям мегаполиса следует быть предельно внимательными, соблюдать элементарные правила предосторожности.

"В рамках проведения работ, несмотря на соблюдение всех мер безопасности, в отдельных случаях возможны локальные технические отклонения – например, появление влаги на поверхности или повреждение покрытия".Пресс-служба ТОО "Алматинские тепловые сети"

Далее следует инструкция:

"В подобных ситуациях просим сохранять спокойствие, не предпринимать самостоятельных действий и незамедлительно сообщить о случившемся в ТОО "Алматинские тепловые сети" по телефонам: 378-06-48, 378-06-62 (прямой номер), call-центр: 341-07-00 / 341-07-77 (доб. 1011 или 1014), Единый номер – 109".

График проведения испытаний теплосетей

21 апреля

  • Алмалинский и Жетысуский районы: Райымбека – Бродского – Рыскулова – Сейфуллина;
  • Алатауский район: Монке би – Момышулы – Райымбека – Фаризы Онгарсыновой.

с 21 апреля по 8 мая

  • Бостандыкский район: Аскарова – микрорайон Мирас – санаторий "Алматы" – Саина – Аль-Фараби – микрорайон Казахфильм – Рыскулбекова – Каблукова – Басенова – Утепова – Розыбакиева – Жарокова – микрорайон Алмагуль – Ходжанова – КазНУ – Тимирязева – М. Ганди – Назарбаева.

21 и 22 апреля

  • Алмалинский, Медеуский и Жетысуский районы: Богенбай батыра – Муратбаева – Макатаева – Сейфуллина – Тобаякова – Желтоксан – Маметовой – Абылай хана.

22 апреля

  • Наурызбайский район: Райымбека – Жунусова – Абая – Алтын Орда.

22 и 23 апреля

  • Ауэзовский и Алмалинский районы: Карасай батыра – Райымбека – Яссауи – Емцова;
  • Алмалинский, Медеуский и Жетысуский районы: Сейфуллина – Тобоякова – Назарбаева –Маметовой – Уалиханова – Айтеке би.

23 апреля

  • Ауэзовский и Алмалинский районы: Карасай батыра – Райымбека – Яссауи – Емцова;
  • Жетысуский район: микрорайоны Айнабулак-1, 2, 3, 4, микрорайон Кокмайса в контуре улиц Ангарская – Макатаева – Палладина – Павлодарская;
  • Алатауский район: Райымбека – Отрарская – Рыскулова – Н. Данченко;
  • Алмалинский район: Чокина – Петрова – Карасай батыра – Райымбека;
  • Ауэзовский и Алмалинский районы: Карасай батыра – Райымбека – Яссауи – Емцова.

с 23 по 25 апреля

  • Жетысуский и Турксибский районы: Рыскулова – Сейфуллина – Северное Кольцо – Бурундайская;
  • Алмалинский, Жетысуский и Медеуский районы: Сейфуллина – Рыскулова –Жангильдина – Райымбека – Куратова – Гоголя.

24 апреля

  • Наурызбайский район: Базарбай Жұманиязов – Айтбаева – Райымбека – Алтын Алаш;
  • Жетысуский район: микрорайон Кулагер по улицам Серикова – Ратушного, в контуре улиц Рыскулова – Жансугурова – Тихова – Глазунова;
  • Бостандыкский район: Лисянского – Розыбакиева – Жарокова – Экспериментальная база – Ходжанова – Аль-Фараби – микрорайон Алмагуль;
  • микрорайоны Орбита-1, 2, 3, 4 – Саина – Рыскулбекова – Розыбакиева – речка Большая Алматинка – Утепова – Жарокова– Басенова;
  • Медеуский район: Тайманова – Чайкиной – Достык – Мендикулова – Аль-Фараби – Жолдасбекова – Достык – Байжанова – санаторий МВД.

24 и 25 апреля

  • Ауэзовский, Наурызбайский и Бостандыкский районы: Толе би – Сатпаева –Ашимова – Ислама Каримова.

25 апреля

  • Алатауский район: Монке би – Момышулы – Фаризы Онгарсыновой – микрорайон Зерделі;
  • Алмалинский район: Карасай батыра – Ислама Каримова – Райымбека – Масанчи.

28 апреля

  • Алмалинский и Бостандыкский районы: Карасай батыра – Тимирязева – Шагабутдинова – Розыбакиева;
  • Алатауский район: поселок Аққайнар – Мамбетова – южная сторона БАКа.

с 28 апреля по 6 мая

  • Медеуский, Алмалинский и Бостандыкский районы: Гоголя – Курганская – Сатпаева – Чайковского;
  • Алмалинский и Бостандыкский районы: Панфилова – Абая – Желтоксан – Тимирязева – Гоголя – речка Есентай.

29 и 30 апреля

  • Ауэзовский и Алмалинский районы: Куанышбаева – Рыскулбекова – Саина – речка Большая Алматинка;
  • Алмалинский и Бостандыкский районы: Айтеке би – Назарбаева – Шевченко –– Желтоксан – Сатпаева – Сейфуллина – Абая – Досмухамедова.

30 апреля

  • Алмалинский и Бостандыкский районы: Кабанбай батыра – Жандосова – Варламова – Айманова.

5 мая

  • Алмалинский и Бостандыкский районы: Карасай батыра – Утепова – Розыбакиева – Байзакова.

5 и 6 мая

  • Ауэзовский район: Улугбека – Жандосова – Саина – Садвакасова;

Стоит отметить, что всем потребителям, проживающим в контурах указанных территорий, горячее водоснабжение будет полностью сохранено.

Также алматинцам напомнили, что гидравлические испытания проводятся для проверки состояния теплосетей, их оборудования и выявления проблемных участков трубопроводов в рамках подготовки городского теплокомплекса к предстоящему отопительному сезону.

"Просим с пониманием отнестись к временным неудобствам!"Пресс-служба ТОО "Алматинские тепловые сети"

Ранее стало известно, что по улице Жанаконыс в Астане 10 дней будет идти средний ремонт.

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Фото Анастасия Московчук
Анастасия Московчук
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