Жителей области Абай призвали сохранять спокойствие из-за рассылки о терактах в школах

В Департаменте полиции области Абай сегодня, 16 апреля 2025 года, отреагировали на рассылку о терактах в образовательных учреждениях, сообщает Zakon.kz.

Из комментария следует, что в чатах и мессенджерах распространяется ложная информация о якобы готовящихся терактах в школах.

"Сообщаем, что данные сведения не соответствуют действительности и направлены на создание паники среди населения. Департамент полиции призывает граждан сохранять спокойствие, не поддаваться провокациям и доверять исключительно официальным источникам информации". Пресс-служба ДП области Абай

Особое внимание граждан обратили на то, что распространение заведомо ложной информации о терактах – уголовно наказуемое деяние .

"В соответствии с законодательством за подобные действия предусмотрено наказание в виде штрафа до 18 млн тенге либо лишения свободы на срок до пяти лет". Пресс-служба ДП области Абай

Также стражи порядка обратились к родителям школьников.

"Уважаемые родители! Пожалуйста, доведите эту информацию до своих детей. Несознательные действия могут повлечь серьезные правовые последствия", – заключили в пресс-службе ДП области Абай.

Что грозит за ложное сообщение об акте терроризма, можете узнать здесь.