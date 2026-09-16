Жителей Карагандинской области просят сохранять спокойствие 16 сентября
Фото: pexels
В Карагандинской области сегодня, 16 сентября 2026 года, проверят систему оповещения населения. Электросирены прозвучат в 10:55 по сигналу "Внимание всем!", сообщает Zakon.kz.
В областном Департаменте по чрезвычайным ситуациям (ДЧС) успокоили и уточнили, что запуск всех имеющихся звуковых электросирен проводится в плановом порядке.
"Проверка позволит оценить готовность системы оповещения".Пресс-служба ДЧС Карагандинской области
Также жителей и гостей региона настоятельно просят сохранять спокойствие.
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Что касается Алматы, то в городе в ближайшие дни включение сирен не планируется (последняя плановая сейсмотренировка проходила 14 мая 2026 года).
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