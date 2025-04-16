В МВД прокомментировали нападение на мать четырех детей в Шымкенте

Заместитель министра внутренних дел Санжар Адилов 16 апреля 2025 года на брифинге в Мажилисе прокомментировал задержание мужчины, который напал на бывшую жену в Шымкенте, передает корреспондент Zakon.kz.

Журналисты попросили прокомментировать информацию, которая ранее распространилась в социальных сетях, о том, что в Шымкенте мужчина напал на бывшую жену и мать четырех детей, а после совершил попытку суицида.

"По данному факту у нас возбужденно уголовное дело по причинению тяжкого вреда здоровью. В настоящее время подозреваемый взят под стражу санкцией суда. Проводятся необходимые следственные действия. Действительно, по алгоритму расследования данного уголовного дела хотелось бы отметить, что будет назначена комплексная медицинская экспертиза. Я держу это уголовное дело на контроле. Действительно, мы смотрим социальные сети и будем разбираться", – ответил Санжар Адилов.

Также он рассказал, что дети сейчас находятся у родственников, и эту ситуацию сопровождают органы опеки и представители ювенальной полиции.

Ранее, 4 апреля 2025 года, в Департаменте полиции Астаны раскрыли подробности дела в отношении бывшего советника посла Казахстана в Объединенных Арабских Эмиратах (ОАЭ) Сакена Мамаш.