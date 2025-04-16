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Общество

В МВД прокомментировали нападение на мать четырех детей в Шымкенте

Полиция, полицейский, полицейские, патрульная полиция, патруль, сотрудники полиции, правоохранительные органы, погоны, фото - Новости Zakon.kz от 16.04.2025 18:05 Фото: Zakon.kz
Заместитель министра внутренних дел Санжар Адилов 16 апреля 2025 года на брифинге в Мажилисе прокомментировал задержание мужчины, который напал на бывшую жену в Шымкенте, передает корреспондент Zakon.kz.

Журналисты попросили прокомментировать информацию, которая ранее распространилась в социальных сетях, о том, что в Шымкенте мужчина напал на бывшую жену и мать четырех детей, а после совершил попытку суицида. 

"По данному факту у нас возбужденно уголовное дело по причинению тяжкого вреда здоровью. В настоящее время подозреваемый взят под стражу санкцией суда. Проводятся необходимые следственные действия. Действительно, по алгоритму расследования данного уголовного дела хотелось бы отметить, что будет назначена комплексная медицинская экспертиза. Я держу это уголовное дело на контроле. Действительно, мы смотрим социальные сети и будем разбираться", – ответил Санжар Адилов. 

Также он рассказал, что дети сейчас находятся у родственников, и эту ситуацию сопровождают органы опеки и представители ювенальной полиции.

Ранее, 4 апреля 2025 года, в Департаменте полиции Астаны раскрыли подробности дела в отношении бывшего советника посла Казахстана в Объединенных Арабских Эмиратах (ОАЭ) Сакена Мамаш. 

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Фото Екатерина Елисеева
Екатерина Елисеева
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