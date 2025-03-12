Нападение на ребенка в лифте Астаны: в МВД прокомментировали расследование уголовного дела

Заместитель министра внутренних дел Санжар Адилов в кулуарах Мажилиса прокомментировал задержание санитара столичного психоневрологического диспансера, которого обвинили в избиении подростка, напавшего с ножом на пятилетнего ребенка в лифте, передает корреспондент Zakon.kz.

Спикер отметил, что сейчас идет расследование уголовного дела по нападению в лифте на ребенка.

"В настоящее время подозреваемый взят под стражу, и проводится стационарная психологическая экспертиза. Планируется ее завершение в месячный срок, после чего мы передадим материалы уголовного дела в суд. Что касается санитара, нанесшего телесные повреждения подозреваемому несовершеннолетнему лицу, по данному факту мы проводим досудебное расследование. Возбуждено уголовное дело. Сейчас мы проводим комплекс следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств по этому делу. Кроме того, по результатам расследования внесем в уполномоченный орган медицины акт о недопущении впредь подобных правонарушений", – дополнил Санжар Адилов.

Он также подтвердил, что в качестве фигуранта по уголовному делу проходит один санитар.

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11 февраля 2025 года сообщалось, что несовершеннолетний, состоящий на учете в психоневрологическом диспансере, изрезал ножом лицо 5-летнему ребенку в лифте. Пострадавший мальчик потерял много крови, но был спасен врачами. Выяснилось, что подросток не подлежал изоляции от общества и при должном приеме лекарств не представлял бы опасности.

После инцидента в Министерстве здравоохранения РК отметили, что активное лечение и наблюдение за пациентами с такими диагнозами происходит в стенах стационара. После выписки ответственность за прием лекарств частично ложится на родителей и опекунов. Чтобы психиатрическая помощь была доступна не только в стационарах, решено открывать в поликлиниках Центры психического здоровья.

Позже стало известно, что подростка воспитывает мать-одиночка.