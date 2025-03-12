#Налоги
#Недвижимость
#Погода
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+6°
$
488.53
531.91
5.68
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Налоги
#Недвижимость
#Погода
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+6°
$
488.53
531.91
5.68
Общество

Нападение на ребенка в лифте Астаны: в МВД прокомментировали расследование уголовного дела

Полицейская машина, полиция, фото - Новости Zakon.kz от 12.03.2025 14:23 Фото: Zakon.kz
Заместитель министра внутренних дел Санжар Адилов в кулуарах Мажилиса прокомментировал задержание санитара столичного психоневрологического диспансера, которого обвинили в избиении подростка, напавшего с ножом на пятилетнего ребенка в лифте, передает корреспондент Zakon.kz.

Спикер отметил, что сейчас идет расследование уголовного дела по нападению в лифте на ребенка.

"В настоящее время подозреваемый взят под стражу, и проводится стационарная психологическая экспертиза. Планируется ее завершение в месячный срок, после чего мы передадим материалы уголовного дела в суд. Что касается санитара, нанесшего телесные повреждения подозреваемому несовершеннолетнему лицу, по данному факту мы проводим досудебное расследование. Возбуждено уголовное дело. Сейчас мы проводим комплекс следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств по этому делу. Кроме того, по результатам расследования внесем в уполномоченный орган медицины акт о недопущении впредь подобных правонарушений", – дополнил Санжар Адилов.

Он также подтвердил, что в качестве фигуранта по уголовному делу проходит один санитар.

Материал по теме

, фото - Новости Zakon.kz от 12.03.2025 14:23
В Астане санитара обвинили в избиении подростка с шизофренией, ранившего ребенка в лифте
, фото - Новости Zakon.kz от 12.03.2025 14:23

11 февраля 2025 года сообщалось, что несовершеннолетний, состоящий на учете в психоневрологическом диспансере, изрезал ножом лицо 5-летнему ребенку в лифте. Пострадавший мальчик потерял много крови, но был спасен врачами. Выяснилось, что подросток не подлежал изоляции от общества и при должном приеме лекарств не представлял бы опасности.

После инцидента в Министерстве здравоохранения РК отметили, что активное лечение и наблюдение за пациентами с такими диагнозами происходит в стенах стационара. После выписки ответственность за прием лекарств частично ложится на родителей и опекунов. Чтобы психиатрическая помощь была доступна не только в стационарах, решено открывать в поликлиниках Центры психического здоровья.

Позже стало известно, что подростка воспитывает мать-одиночка.

Фото Екатерина Елисеева
Екатерина Елисеева
Поделиться новостью
Читайте также
"Проголосуйте за племянницу", или как работают онлайн-мошенники
Общество
14:56, Сегодня
"Проголосуйте за племянницу", или как работают онлайн-мошенники
Глава Минпросвещения рассказал, перенесут ли последний звонок в школах Казахстана
Общество
14:46, Сегодня
Глава Минпросвещения рассказал, перенесут ли последний звонок в школах Казахстана
Как планируют уменьшить вес школьного рюкзака в Казахстане
Общество
14:46, Сегодня
Как планируют уменьшить вес школьного рюкзака в Казахстане
Следите за новостями zakon.kz в:
yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: