Казахстанские обменные пункты жалуются на "белые" доллары

Казахстанские обменники заявили о проблеме с "белыми" долларами, сообщает Zakon.kz.

Так называют старые американские купюры, от которых уже отказались во многих странах. В Казахстане же обменные пункты обязаны принимать банкноты независимо от года выпуска. Со слов специалистов обменных пунктов, избавиться от устаревших денег стало сложно. Менять "белые" доллары на современные помогает Нацбанк, но эта процедура не из легких и занимает много времени, передает "КТК".

"С прошлого года казахстанские банки второго уровня начали обращаться в Национальный банк с просьбой помочь обменять или вывезти невостребованные доллары старого образца. В прошлом году мы собирали у банков второго уровня невостребованные доллары образца до 2013 года и самостоятельно вывозили их в США", – пояснил руководитель пресс-службы Национального банка РК Асан Ахметжан.

По данным Нацбанка, на рядовых граждан это никак не влияет. За обмен "белых" долларов с клиентов комиссию не берут.

"При обмене валюты обменные операции не должны облагаться какими-то комиссиями. Если же вы проводите с наличной валютой какие-то кассовые операции, то есть вы приносите их в банк и хотите положить на свой депозит либо на свой текущий счет, то за это банки вправе наложить банковскую комиссию". Руководитель пресс-службы Национального банка РК Асан Ахметжан

В Казахстане планируют внедрить систему поведенческого надзора, направленную на защиту прав потребителей финуслуг и повышение ответственности финансовых организаций.