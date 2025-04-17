Страны СНГ договорились расширить торгово-экономическое сотрудничество

Депутаты Сената на пленарном заседании палаты 17 апреля 2025 года ратифицировали Соглашение о свободной торговле услугами, учреждении, деятельности и осуществлении инвестиций. Документ направлен на подпись главе государства, сообщает корреспондент Zakon.kz.

Депутат Серик Шайдаров напомнил, что соглашение было подписано 8 июня 2023 года в рамках заседания Совета глав правительств Содружества независимых государств.

"Целью соглашения является расширение торгово-экономического сотрудничества сторон, открытие доступа для казахстанских экспортеров услуг на рынок партнеров, возможности для учреждения предприятий с участием казахстанского капитала и создание дополнительных условий для привлечения инвестиций и защиты взаимных инвестиций. Основными задачами соглашения являются обеспечение устойчивого развития зоны свободной торговли СНГ. Соглашение создает благоприятные условия для дальнейшего роста экономики государств-участников СНГ", – отметил он.

По словам сенатора, документ предусматривает:

установление, предоставление и обеспечение более выгодных условий для поставщиков услуг из стран-участниц СНГ на партнерских рынках, в том числе создание условий для расширения взаимной торговли услугами и повышения уровня ее либерализации;

создание правовых гарантий для инвесторов, включая защиту от экспроприации и гарантии свободного перевода капитала;

предоставление инвестициям инвесторов другой Стороны полную безопасность и защиту на ее территории.

"Наличие в соглашении положений, регулирующих инвестиции, придает значительный стимул для обеспечения благоприятного бизнес-климата государств-участников, а также дает возможность развивать существующие двусторонние соглашения о защите и поощрении инвестиций. Ратификация Соглашения создаст правовую основу для диверсификации казахстанского экспорта услуг, укрепления позиций бизнеса на рынках Узбекистана и Таджикистана, а также снижения рисков для инвесторов. Соглашение не повлечет отрицательных социально-экономических и правовых последствий, а также не потребует дополнительных финансовых затрат из республиканского бюджета", – подчеркнул парламентарий.

26 февраля 2025 года министр торговли и интеграции Арман Шаккалиев подчеркнул, что торговля Казахстана со странами СНГ в сфере услуг за 9 месяцев 2024 года составила 3,2 млрд долларов, из которых экспорт услуг составил 1,61 млрд долларов. В структуре экспорта представлены услуги в сфере бизнеса, транспорта, телекоммуникаций, экологии, финансов, образования, строительства и туризма.