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Общество

Страны СНГ договорились расширить торгово-экономическое сотрудничество

Торговые отношения, торговля между странами, международная торговля, экспорт, товары, импорт, торговое сотрудничество, товарообмен, перевозка грузов, грузоперевозки, товарные контейнеры, контейнер, логистика, фото - Новости Zakon.kz от 17.04.2025 10:35 Фото: freepik
Депутаты Сената на пленарном заседании палаты 17 апреля 2025 года ратифицировали Соглашение о свободной торговле услугами, учреждении, деятельности и осуществлении инвестиций. Документ направлен на подпись главе государства, сообщает корреспондент Zakon.kz.

Депутат Серик Шайдаров напомнил, что соглашение было подписано 8 июня 2023 года в рамках заседания Совета глав правительств Содружества независимых государств.

"Целью соглашения является расширение торгово-экономического сотрудничества сторон, открытие доступа для казахстанских экспортеров услуг на рынок партнеров, возможности для учреждения предприятий с участием казахстанского капитала и создание дополнительных условий для привлечения инвестиций и защиты взаимных инвестиций. Основными задачами соглашения являются обеспечение устойчивого развития зоны свободной торговли СНГ. Соглашение создает благоприятные условия для дальнейшего роста экономики государств-участников СНГ", – отметил он.

По словам сенатора, документ предусматривает:

  • установление, предоставление и обеспечение более выгодных условий для поставщиков услуг из стран-участниц СНГ на партнерских рынках, в том числе создание условий для расширения взаимной торговли услугами и повышения уровня ее либерализации;
  • создание правовых гарантий для инвесторов, включая защиту от экспроприации и гарантии свободного перевода капитала;
  • предоставление инвестициям инвесторов другой Стороны полную безопасность и защиту на ее территории.
"Наличие в соглашении положений, регулирующих инвестиции, придает значительный стимул для обеспечения благоприятного бизнес-климата государств-участников, а также дает возможность развивать существующие двусторонние соглашения о защите и поощрении инвестиций. Ратификация Соглашения создаст правовую основу для диверсификации казахстанского экспорта услуг, укрепления позиций бизнеса на рынках Узбекистана и Таджикистана, а также снижения рисков для инвесторов. Соглашение не повлечет отрицательных социально-экономических и правовых последствий, а также не потребует дополнительных финансовых затрат из республиканского бюджета", – подчеркнул парламентарий.

26 февраля 2025 года министр торговли и интеграции Арман Шаккалиев подчеркнул, что торговля Казахстана со странами СНГ в сфере услуг за 9 месяцев 2024 года составила 3,2 млрд долларов, из которых экспорт услуг составил 1,61 млрд долларов. В структуре экспорта представлены услуги в сфере бизнеса, транспорта, телекоммуникаций, экологии, финансов, образования, строительства и туризма.

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Мадина Мамырханова
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