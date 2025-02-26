Мажилис ратифицировал Соглашение о свободной торговле услугами со странами СНГ

Депутаты Мажилиса 26 февраля 2025 года на пленарном заседании палаты ратифицировали Соглашение о свободной торговле услугами, учреждении, деятельности и осуществлении инвестиций. Документ направлен в Сенат Парламента, сообщает Zakon.kz.

Министр торговли и интеграции Арман Шаккалиев отметил, что основная цель Соглашения – формирование зоны свободной торговли услугами между странами-участницами СНГ.

"Сфера услуг является одним из ключевых драйверов глобального экономического роста. В развитых странах на услуги приходится около 70% мирового ВВП, в развивающихся странах – 50%. В структуре валового внутреннего продукта Казахстана доля сферы услуг превышает 50%, а в странах СНГ этот показатель составляет от 40% до 60%", – озвучил он.

По его словам, на сегодняшний день доля услуг в мировом ВВП продолжает расти.

"На фоне стремительного развития современных технологий эта тенденция будет только усиливаться. Поэтому для нас важно уделять особое внимание торговле услугами. Соглашение позволит закрепить обязательства по предоставлению более выгодных условий для поставщиков услуг из стран-участниц СНГ на партнерских рынках. Кроме того, оно способствует созданию более благоприятной инвестиционной среды на пространстве СНГ", – сказал Шаккалиев.

Он подчеркнул, что торговля Казахстана со странами СНГ в сфере услуг за 9 месяцев 2024 года составила 3,2 млрд долларов США, из которых экспорт услуг составил 1,61 млрд долларов США. В структуре экспорта представлены услуги в сфере бизнеса, транспорта, телекоммуникаций, экологии, финансов, образования, строительства и туризма.

"В то же время импорт услуг из стран СНГ составил 1,59 млрд долларов США, включая телекоммуникационные, компьютерные, информационные, туристические и технические услуги. Также Соглашение предусматривает высокий уровень защиты интересов инвесторов в соответствии с международной практикой. Общий приток прямых иностранных инвестиций из стран СНГ в Республику Казахстан за 9 месяцев прошлого года составил 2,8 млрд долларов США", – дополнил министр торговли и интеграции.

Министр подчернкул, что соглашение не затрагивает вопросы, связанные с государственными закупками, землепользованием, недропользованием, естественными монополиями и регулированием возобновляемых источников энергии в Казахстане.

"Ратификация Соглашения позволит расширить торгово-экономическое сотрудничество между странами СНГ, стимулировать экспорт отечественных услуг, а также создать благоприятные условия для открытия филиалов казахстанских предприятий в СНГ и привлечения взаимных инвестиций", – рассказал Арман Шаккалиев.

22 января 2025 года Мажилис одобрил законопроект по вопросам определения страны происхождения товаров.