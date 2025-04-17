Прокурор рассказала, как убили Шерзата Полата

17 апреля 2025 года в специализированном межрайонном суде по уголовным делам области Жетысу продолжилось главное судебное разбирательство по уголовному делу об убийстве 16-летнего Шерзата Полата в Талгаре, сообщает Zakon.kz.

Прокурор Дана Сарсенбай зачитала полный текст обвинительного акта. Из него следует, что Шерзат Полат первым ударил Дархана Әскентая, подумав, что тот не оплатил покупку. Увидев это, отец подростка попросил прощения у покупателя и помог ему умыть лицо. Однако Әскентай вызвал подмогу. К месту первыми приехали Нурбол Тоқтаубаев и Думан Ыскак. Позже присоединились остальные ребята на машине. Каржаубай Нурымов, видя происходящее, вынес из магазина нож, чтобы напугать их. К потасовке присоединился дядя погибшего Нурганат Гаепбаев. Однако подсудимые тоже подготовились к разборке.

"Несмотря на посторонних людей, началась потасовка с применением ножа. Был ранен друг Шерзата Полата Ахмет Махмет, 2006 года рождения. Друзья забрали его с места драки и убежали. Увидев, что Ахмета Махмета избили, Нурымов, взяв из кассы нож, вышел из магазина. Тогда Калиахмет забрал у него нож и, ударив, заставил вернуться его в магазин. В этот момент на улице у магазина прозвучали два раза выстрелы из ружья. Одна пуля попала в дом напротив магазина, а вторая в здание мясной лавки. Шынасыл, чтобы отомстить, воспользовался ножом, который принес с собой. Нанес им удары Шерзату Полату на глазах его бабушки и мамы. Он задел жизненно важные органы. Потерпевший сначала попробовал убежать, однако через 50 метров потерял сознание. Именно этот удар в последующем оборвал его жизнь". Дана Сарсенбай

Также Дана Сарсенбай добавила, что, несмотря на то, что мама подбежала и обняла Шерзата Полата, Шынгыс Белгожаев ногой пнул Шерзата Полата и наконечником ножа несколько раз ударил его по голове. А Ильясов взял ружье, лежащее на земле, и несколько раз ударил Полата. После перешел на Гаепбаева.

Отец и мама Шерзата Полата во время озвучивания обвинительного акта несколько раз плохо почувствовали себя и покинули зал судебного заседания.

4 октября 2024 года в Талгаре произошла массовая драка, во время которой от ножевого ранения скончался 16-летний подросток Шерзат Полат. Расследование убийства подростка, вызвавшее общественный резонанс, велось по пяти статьям Уголовного кодекса РК, арестовали 11 подозреваемых.

10 апреля 2025 года состоялось предварительное слушание по делу об убийстве Шерзата Полата.

17 апреля 2025 года суд приступил к главному судебному разбирательству.