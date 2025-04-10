Суд по делу об убийстве Шерзата Полата: прокурор зачитал обвинительный акт

10 апреля 2025 года в Специализированном межрайонном суде по уголовным делам области Жетысу приступили к рассмотрению одного из самых громких дел Казахстана - убийство 16-летнего Шерзата Болата в Талгаре в октябре 2024 года, сообщает Zakon.kz.

Предварительное слушание проходит в открытом режиме на казахском языке в Специализированном межрайонном суде по уголовным делам области Жетысу.

Дело рассматривает судья Ержан Жанузаков, в качестве прокуроров-гособвинителей присутствуют Ержан Куракбаев и Дана Сарсенбай.

Прокурор Ержан Куракбаев, зачитывая обвинительный акт, озвучил, что в октябре прошлого года обвиняемый Аскентай купил пиво в магазине, расплатился за это с отцом подростка Каржаубаем Нурумовым. После чего ушел. Но вернулся, чтобы поставить телефон на зарядку. Это на улице увидел Шерзат Полат и сделал замечание покупателю. Между ними возник спор. Тогда отец Шерзата подошел к ним, после чего скандал только усилился.

"Шерзат Полат два раза ударил Аскентая, поэтому он по телефону вызвал подмогу. На авто приехали его знакомые. Они все объединились и устроили разборки с Шерзатом Полатом, его отцом и дядей. В ход пошли нож и ружье. Ранив работников магазина и поняв, что они в тяжелом состоянии, покинули место происшествия на авто. Нурумов, положив в свою машину сына и брата, доставил их в Талгарскую больницу. Однако его сын скончался от полученных ранений", – зачитал обвинительный акт прокурор.

На скамье подсудимых девять человек, их лица показывать в СМИ судья не разрешил. Также журналистам запрещено вести прямой эфир из зала суда. В убийстве подозревают двоих из подсудимых. Остальным семи предъявлены разные статьи УК РК, в частности хулиганство и недонесение о преступлении.

После слушания адвокат потерпевшей стороны уточнил, что в ходе расследования подозреваемых было 13, и затем осталось девять, остальные по делу проходят как свидетели.

Главное судебное разбирательство начнется 17 апреля. Отметим, что подсудимые отказались от участия в суде присяжных.

4 октября 2024 года в Талгаре произошла массовая драка, во время которой от ножевого ранения скончался 16-летний Шерзат Полат. Расследование убийства подростка, вызвавшее общественный резонанс, велось по пяти статьям Уголовного кодекса РК.

9 декабря на окраине Талгара было обнаружено тело дяди Шерзата Полата. По предварительным данным, 30-летний Нурганат Гаипбаев покончил жизнь самоубийством через повешение. Позднее ДП Алматинской области показал предсмертные сообщения дяди 16-летнего подростка.

10 декабря полиция задержала отца Шерзата – Каржаубая Нурымова, так как, по данным ДП Алматинской области, во время похорон "произошел инцидент, угрожавший общественному порядку и безопасности окружающих, в том числе несовершеннолетних детей". Он получил 15 суток ареста за совершение мелкого хулиганства. Уже 12 декабря стало известно, что в отношении отца Шерзата завели уголовное дело.

13 декабря прокуратура Алматинской области выступила с заявлением.

17 января 2025 года было завершено досудебное расследование.