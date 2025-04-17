Дело Шерзата Полата: что известно о подсудимых

17 апреля 2025 года в специализированном межрайонном суде по уголовным делам области Жетысу началось главное судебное разбирательство по уголовному делу об убийстве 16-летнего Шерзата Полата в Талгаре, сообщает Zakon.kz.

Суд проходит в открытом режиме на казахском языке. Дело рассматривает судья Ержан Жанузаков, в качестве прокуроров-гособвинителей присутствуют Ержан Куракбаев и Дана Сарсенбай.

В совершении тяжких преступлений обвиняют девять жителей Талгарского района:

Абзал Шынасыл – по п. 5), 9), 14) ч. 2 ст. 99, ч. 3 ст. 24 УК РК "Убийство", п. 1), 7), 9) ч. 2 ст. 99, ч. 3 ст. 293 УК РК "Хулиганство";

– по п. 5), 9), 14) ч. 2 ст. 99, ч. 3 ст. 24 УК РК "Убийство", п. 1), 7), 9) ч. 2 ст. 99, ч. 3 ст. 293 УК РК "Хулиганство"; Равиль Сакиев – по ч. 3 ст. 24, п. 7), 9) ч. 2 ст. 99 УК РК "Покушение на убийство", ч. 3 ст. 293 УК РК "Хулиганство";

– по ч. 3 ст. 24, п. 7), 9) ч. 2 ст. 99 УК РК "Покушение на убийство", ч. 3 ст. 293 УК РК "Хулиганство"; Азамат Тоқтаубаев , Дархан Әскентай , Шынгыс Белгожаев , Нуркияс Ильясов , Нурбол Тоқтаубаев , Дидар Қалиахмет – по ч. 3 ст. 293 УК РК "Хулиганство";

, , , , , – по ч. 3 ст. 293 УК РК "Хулиганство"; несовершеннолетний Думан Ыскак – по ст. 434 УК РК "Недонесение о тяжком преступлении".

Из анкетных данных выяснилось, что четверо подсудимых ранее имели судимость. Главные фигуранты дела заявили, что не полностью успели подготовиться к суду из-за большого объема дела. О несовершеннолетнем выяснилось, что ему 17 лет и он должен был учиться в 11 классе.

Абзал Шынасыл, 2000 года рождения, казах. Среднее образование, временно безработный, не женат. Ранее не судим;

Равиль Сакиев, 1998 года рождения, казах. Среднее образование. Работал администратором в ресторане, не женат. Ранее судим по ст. 381 ч. 2 и 6 (ограничение свободы). Судимость погашена;

Шынгыс Белгожаев – высшее образование, работал методистом в детско-юношеской спортивной школе. Проживал в Талгаре. Был судим в 2015 году по ст. 106 "Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью". Не женат;

Дархан Әскентай, 1998 года рождения, казах. Среднее образование, временно безработный. Ранее привлекался в 2017 году, дело прекращено на стадии следствия;

Нуркияс Ильясов, 1998 года рождения, уроженец Талгара, казах. Среднее образование, безработный, не женат. Ранее судим по ст. 106 "Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью";

Азамат Тоқтаубаев, 2000 года рождения, казах. Среднее образование. Занимался частным бизнесом. Был ранее судим, в 2024 году приговорен к семи годам;

Нурбол Тоқтаубаев, 1996 года рождения, казах. Среднее образование. Работает оператором спецтехники;

Дидар Қалиахмет, 1998 года рождения, казах, уроженец Талгара. Среднее образование. Работает водителем, женат. Ранее не судим;

Думан Ыскак, 2007 года рождения, уроженец Талгара, казах. Среднее образование. Учащийся 11 класса школы.

В качестве потерпевших в суде участвуют родители и бабушка Шерзата Полата. Папа работает медиком на станции скорой медицинской помощи в Алматинской области, мама – врач в роддоме Алматы.

Судья Ержан Жанузаков попросил участников процесса до окончания судебного разбирательства не давать интервью СМИ, чтобы не оказывать давление на суд.

4 октября 2024 года в Талгаре произошла массовая драка, во время которой от ножевого ранения скончался 16-летний подросток Шерзат Полат. Расследование убийства подростка, вызвавшее общественный резонанс, велось по пяти статьям Уголовного кодекса РК, арестовали 11 подозреваемых.

10 апреля 2025 года состоялось предварительное слушание по делу об убийстве Шерзата Полата.

Заместитель генерального прокурора Галымжан Койгелдиев рассказал, что подозреваемых в поджоге дома Шерзата Полата пока не установили. Следователи намерены через спутник просмотреть тот период.