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Общество

Названа причина установки бетонных блоков рядом с кварталом правительственных зданий в Астане

Названа причина установки бетонных блоков рядом с кварталом правительственных зданий в Астане, фото - Новости Zakon.kz от 17.04.2025 11:56 Фото: Zakon.kz/Мадина Мамырханова
В Астане с утра 17 апреля 2025 года в некоторых частях города появились бетонные блоки. Причину корреспондент Zakon.kz узнал в пресс-службе столичного акимата.

Отметим, что бетонные блоки установили рядом с кварталом правительственных зданий.

Фото: Zakon.kz/Мадина Мамырханова

Власти города назвали причину.

"Рядом с кварталом правительственных зданий начались работы по благоустройству и озеленению. Планируется посадить более 1 тыс. 300 крупномерных деревьев и многолетних кустарников. Также будет проведена система локального полива", – сообщили корреспонденту Zakon.kz в пресс-службе акимата Астаны в четверг.

Ранее жителей Алматы предупредили о начале биообработки зеленых насаждений.

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Фото Динара Халдарова
Динара Халдарова
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