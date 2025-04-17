Названа причина установки бетонных блоков рядом с кварталом правительственных зданий в Астане
Фото: Zakon.kz/Мадина Мамырханова
В Астане с утра 17 апреля 2025 года в некоторых частях города появились бетонные блоки. Причину корреспондент Zakon.kz узнал в пресс-службе столичного акимата.
Отметим, что бетонные блоки установили рядом с кварталом правительственных зданий.
Фото: Zakon.kz/Мадина Мамырханова
Власти города назвали причину.
"Рядом с кварталом правительственных зданий начались работы по благоустройству и озеленению. Планируется посадить более 1 тыс. 300 крупномерных деревьев и многолетних кустарников. Также будет проведена система локального полива", – сообщили корреспонденту Zakon.kz в пресс-службе акимата Астаны в четверг.
Ранее жителей Алматы предупредили о начале биообработки зеленых насаждений.
Поделитесь новостью
Читайте также
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript