Отопительный сезон завершился в Астане
Фото: Zakon.kz/Максим Золотухин
В Астане с понедельника прекращена подача тепла в жилые дома. Информацию о завершении отопительного сезона сегодня, 22 апреля 2025 года, подтвердили в пресс-службе столичного акимата, передает корреспондент Zakon.kz.
Соответствующий документ подписал аким города Женис Касымбек.
"Завершить отопительный сезон 2024-2025 в Астане с 21 апреля 2025 года", – следует из документа.
Ранее в акимате Астаны поясняли, что решение об окончании отопительного сезона принимается "при устойчивой среднесуточной температуре наружного воздуха плюс 10 градусов и выше в течение пяти календарных дней". Подробнее о погоде в столице на ближайшие три дня можете узнать здесь.
Отметим, что отопительный сезон в Астане начался с 24 сентября 2024 года.
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С 7 апреля 2025 года отопительный сезон официально завершился в Шымкенте, а с 10 апреля – в Алматы.
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