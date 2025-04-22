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Общество

Отопительный сезон завершился в Астане

Астана, город Астана, достопримечательности Астаны, столица Казахстана, пейзаж Астаны, туризм в Казахстане, туризм в Астану, фото - Новости Zakon.kz от 22.04.2025 10:23 Фото: Zakon.kz/Максим Золотухин
В Астане с понедельника прекращена подача тепла в жилые дома. Информацию о завершении отопительного сезона сегодня, 22 апреля 2025 года, подтвердили в пресс-службе столичного акимата, передает корреспондент Zakon.kz.

Соответствующий документ подписал аким города Женис Касымбек.

"Завершить отопительный сезон 2024-2025 в Астане с 21 апреля 2025 года", – следует из документа.

Ранее в акимате Астаны поясняли, что решение об окончании отопительного сезона принимается "при устойчивой среднесуточной температуре наружного воздуха плюс 10 градусов и выше в течение пяти календарных дней". Подробнее о погоде в столице на ближайшие три дня можете узнать здесь.

Отметим, что отопительный сезон в Астане начался с 24 сентября 2024 года.

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, фото - Новости Zakon.kz от 22.04.2025 10:23
Мокрый снег и похолодание ожидаются в Казахстане

С 7 апреля 2025 года отопительный сезон официально завершился в Шымкенте, а с 10 апреля – в Алматы.

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Фото Динара Халдарова
Динара Халдарова
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