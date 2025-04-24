Востребованные на рынке труда профессии назвала сенатор

Депутат Сената Айгуль Капбарова на пленарном заседании палаты 24 апреля 2025 года указала на необходимость подготовки специалистов нового поколения, сообщает корреспондент Zakon.kz.

В последние годы, по ее словам, на рынке труда страны произошли изменения.

"Сегодня благодаря цифровизации, глобальной трансформации труда сформировались новые профессиональные направления, увеличились доли неформального сектора. Тысячи человек работают у нас по специальностям, которых нет в официальном классификаторе", – сказала Айгуль Капбарова.

Между тем, по ее данным, цифровые профессии – это не только новый источник экономики, но и мощный инструмент, позволяющий молодежи в регионах и в сельской местности найти свое место в жизни.

"На сегодняшний день уже сформирован ряд востребованных, но незарегистрированных в официальных классификаторах новых профессий. Допустим, в частности, в сфере IT выделяются такие специальности, как DEFOB-инженеры, QA-автоматизаторы широко востребованы, на платформах размещены тысячи вакансий, но в официальной статистике их не видно. На рынке не хватает Data-экспертов, специалистов-гейминг. А СММ-менеджеры, таргетологи, креаторы сегодня стали одними из основных драйверов, которые формируют имидж брендов на социальных платформах и управляют рекламным рынком. И в сельском хозяйстве появляются новые специальности – агромаркетологи, операторы агродронов", – подчеркнула сенатор.

Айгуль Капбарова отметила, что все перечисленные профессии – это профессиональные направления, отражающие реальный спрос рынка.

"Это те специальности, которые отсутствуют в высших учебных заведениях и колледжах. Нужно открыть данные учебные программы, необходимо утвердить грант. Это позволит повысить налоговые поступления, повысить статус профессии, и будут созданы новые программы, отвечающие требованиям рынка труда", – мотивировала депутат.

28 февраля министр труда и социальной защиты населения РК Светлана Жакупова рассказала об угрозах для рынка труда на фоне внедрения искусственного интеллекта.

Ранее спикер Сената Маулен Ашимбаев отметил, что в настоящее время наблюдается дефицит квалифицированных специалистов, особенно востребованы инженеры, технический персонал, агрономы, ветеринары и другие важные профессии.