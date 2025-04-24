#Торговые войны
#Папа Римский
#Погода
#Казахмыс
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+15°
$
518.34
591.06
6.27
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Торговые войны
#Папа Римский
#Погода
#Казахмыс
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+15°
$
518.34
591.06
6.27
Общество

Востребованные на рынке труда профессии назвала сенатор

Электронная биржа труда, рынок труда, карьерные центры, поиск работы, карьера, собеседование, работа, работники, сотрудники, наем, трудоустройство, прием на работу, профессия, профессии, фото - Новости Zakon.kz от 24.04.2025 17:51 Фото: pixabay
Депутат Сената Айгуль Капбарова на пленарном заседании палаты 24 апреля 2025 года указала на необходимость подготовки специалистов нового поколения, сообщает корреспондент Zakon.kz.

В последние годы, по ее словам, на рынке труда страны произошли изменения.

"Сегодня благодаря цифровизации, глобальной трансформации труда сформировались новые профессиональные направления, увеличились доли неформального сектора. Тысячи человек работают у нас по специальностям, которых нет в официальном классификаторе", – сказала Айгуль Капбарова.

Между тем, по ее данным, цифровые профессии – это не только новый источник экономики, но и мощный инструмент, позволяющий молодежи в регионах и в сельской местности найти свое место в жизни.

"На сегодняшний день уже сформирован ряд востребованных, но незарегистрированных в официальных классификаторах новых профессий. Допустим, в частности, в сфере IT выделяются такие специальности, как DEFOB-инженеры, QA-автоматизаторы широко востребованы, на платформах размещены тысячи вакансий, но в официальной статистике их не видно. На рынке не хватает Data-экспертов, специалистов-гейминг. А СММ-менеджеры, таргетологи, креаторы сегодня стали одними из основных драйверов, которые формируют имидж брендов на социальных платформах и управляют рекламным рынком. И в сельском хозяйстве появляются новые специальности – агромаркетологи, операторы агродронов", – подчеркнула сенатор.

Айгуль Капбарова отметила, что все перечисленные профессии – это профессиональные направления, отражающие реальный спрос рынка.

"Это те специальности, которые отсутствуют в высших учебных заведениях и колледжах. Нужно открыть данные учебные программы, необходимо утвердить грант. Это позволит повысить налоговые поступления, повысить статус профессии, и будут созданы новые программы, отвечающие требованиям рынка труда", – мотивировала депутат.

28 февраля министр труда и социальной защиты населения РК Светлана Жакупова рассказала об угрозах для рынка труда на фоне внедрения искусственного интеллекта.

Ранее спикер Сената Маулен Ашимбаев отметил, что в настоящее время наблюдается дефицит квалифицированных специалистов, особенно востребованы инженеры, технический персонал, агрономы, ветеринары и другие важные профессии.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Оксана Даирова
Оксана Даирова
Читайте также
В Жамбылской области на Координационном совете усилены требования по профилактике правонарушений
Общество
18:56, Сегодня
В Жамбылской области на Координационном совете усилены требования по профилактике правонарушений
Реестр разрешенных нетрадиционных методов лечения и практик предлагает составить депутат
Общество
18:41, Сегодня
Реестр разрешенных нетрадиционных методов лечения и практик предлагает составить депутат
11 значимых объектов строят в области Улытау на возвращенные активы
Общество
18:37, Сегодня
11 значимых объектов строят в области Улытау на возвращенные активы
Следите за новостями zakon.kz в:
yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: