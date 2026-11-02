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Происшествия

Мечта о работе в Европе обернулась крахом для сотен казахстанцев – их "кинули" на деньги

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В Астане сотрудники криминальной полиции задержали подозреваемого в крупном мошенничестве. Мужчина обещал соискателям помощь с трудоустройством за рубежом, но пропал после получения денег, сообщает Zakon.kz.

Об этом 2 ноября 2026 года рассказали в пресс-службе Департамента полиции столицы. По данным правоохранителей, аферист размещал в социальных сетях заманчивые объявления о высокооплачиваемых вакансиях в Чехии.

Клиентам он гарантировал полный пакет услуг: помощь с визой, сбор и оформление документов, а также проведение переговоров с иностранным работодателем.

"Однако свои обязательства он не выполнял, получая от потерпевших предоплату. Установлено, что один из граждан передал ему 800 тысяч тенге", – говорится в сообщении полиции.

На сегодняшний день следователи установили причастность задержанного к обману более 100 человек по аналогичной схеме.

В рамках проводимого досудебного расследования полицейские выявляют других возможным жертв обмана и подсчитывают общий размер причиненного ущерба. Подозреваемый уже водворен под стражу.

Ранее мы писали о женщине, которая посредством соцсетей обманула казахстанцев, предлагая им "дешевые квартиры". Общий ущерб составил более 155 млн тенге, мошенницу осудили.

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Канат Болысбек
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