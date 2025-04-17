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Общество

Купил дом – остался ни с чем: новая уловка на рынке недвижимости Алматы

дом, недвижимость, продажа, фото - Новости Zakon.kz от 17.04.2025 17:49 Фото: pexels
На фоне активного строительства и большого числа объектов в черновом варианте (недостроенные частные дома, коммерческие помещения и т.п.) в Алматы наблюдается рост мошенничеств с недвижимостью. Как выглядит процесс обмана, рассказали Zakon.kz в пресс-службе городской прокуратуры.

Согласно данным, опубликованным на сайте прокуратуры 17 апреля 2025 года, мошенники используют недостроенные или незавершенные объекты недвижимости, фальсифицируя документы и представляясь фактическими владельцами.

При этом покупатель, не имея возможности тщательно проверить состояние дома или квартиры, может быть введен в заблуждение и приобрести объект по завышенной или заниженной цене.

К примеру, на данный момент расследуется уголовное дело в отношении группы лиц по предварительному сговору. Аферисты представились родственниками хозяина недостроенного частного дома в элитном районе и предоставили поддельную нотариально заверенную доверенность на право предоставления интересов при продаже недвижимости.

При этом злоумышленники говорили клиентам о том, что хозяин дома преклонного возраста и живет за границей.

Как избежать мошенничества

  • Проверка документов. При покупке недвижимости важно запросить и тщательно проверить все необходимые документы: разрешение на строительство, акт приемки и другие подтверждающие бумаги, в том числе необходимо тщательно проверить нотариально заверенную доверенность.
  • Лучше всего обратиться к юристу, который сможет проверить законность сделок с недвижимостью, и избежать покупки объекта, находящегося в черновом варианте или с поддельными документами.
  • Проверка состояния объекта. Важно лично убедиться в фактическом состоянии объекта. Если есть сомнения, можно привлечь эксперта для оценки.
"Борьба с мошенничеством в сфере недвижимости требует активных действий как со стороны властей, так и со стороны самих покупателей. Важно быть внимательными, тщательно проверять все этапы сделки и не идти на поводу у мошенников, предлагающих "выгодные" предложения".Пресс-служба прокуратуры Алматы

Ранее казахстанцев уже предупреждали о мошенничествах с риелторами при покупке жилья. Подробнее читайте тут.

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Фото Анастасия Московчук
Анастасия Московчук
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