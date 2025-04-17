Купил дом – остался ни с чем: новая уловка на рынке недвижимости Алматы
Согласно данным, опубликованным на сайте прокуратуры 17 апреля 2025 года, мошенники используют недостроенные или незавершенные объекты недвижимости, фальсифицируя документы и представляясь фактическими владельцами.
При этом покупатель, не имея возможности тщательно проверить состояние дома или квартиры, может быть введен в заблуждение и приобрести объект по завышенной или заниженной цене.
К примеру, на данный момент расследуется уголовное дело в отношении группы лиц по предварительному сговору. Аферисты представились родственниками хозяина недостроенного частного дома в элитном районе и предоставили поддельную нотариально заверенную доверенность на право предоставления интересов при продаже недвижимости.
При этом злоумышленники говорили клиентам о том, что хозяин дома преклонного возраста и живет за границей.
Как избежать мошенничества
- Проверка документов. При покупке недвижимости важно запросить и тщательно проверить все необходимые документы: разрешение на строительство, акт приемки и другие подтверждающие бумаги, в том числе необходимо тщательно проверить нотариально заверенную доверенность.
- Лучше всего обратиться к юристу, который сможет проверить законность сделок с недвижимостью, и избежать покупки объекта, находящегося в черновом варианте или с поддельными документами.
- Проверка состояния объекта. Важно лично убедиться в фактическом состоянии объекта. Если есть сомнения, можно привлечь эксперта для оценки.
"Борьба с мошенничеством в сфере недвижимости требует активных действий как со стороны властей, так и со стороны самих покупателей. Важно быть внимательными, тщательно проверять все этапы сделки и не идти на поводу у мошенников, предлагающих "выгодные" предложения".Пресс-служба прокуратуры Алматы
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