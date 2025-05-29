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События

Ботсад Алматы изменит график работы

Ботсад Алматы, обращение, работа, фото - Новости Zakon.kz от 29.05.2025 10:19 Фото: pixabay
Сегодня, 29 мая 2025 года, администрация Главного ботанического сада (ГБС) выступила с объявлением. Согласно ему, 2 июня сад будет закрыт в связи с проведением плановой санитарной обработки территории, сообщает Zakon.kz.

Публикация размещена на странице в Instagram.

"В остальные дни график работы ГБС остается прежним: мы работаем ежедневно с 09:00 до 20:00. Технический перерыв работы кассы: 15:00-15:30".Пресс-служба ГБС

Также сказано, что возможен перенос санитарного дня по техническим причинам или если первый понедельник месяца выпадает на праздничный день.

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, фото - Новости Zakon.kz от 29.05.2025 10:19
Ботсад Алматы объявил о запрете для посетителей

22 мая 2025 года администрация зоопарка Алматы выступила с хорошей новостью. Как оказалось, сразу две пары полярных волков стали родителями. Специалисты поделились подробностями и показали фото подрастающего поколения.

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Фото Анастасия Московчук
Анастасия Московчук
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