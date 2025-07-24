В Минэкологии Казахстана прокомментировали передачу сайгаков Узбекистану

В пресс-службе Министерства экологии и природных ресурсов (МЭПР) Казахстана сегодня, 24 июля 2025 года, высказались касательно передачи сайгаков Узбекистану, сообщает Zakon.kz.

Как отметили в МЭПР, 22 июля на официальном ресурсе Министерства экологии, охраны окружающей среды и изменения климата РУ "опубликовано сообщение о том, что между Узбекистаном и Казахстаном готовится к подписанию меморандум о взаимопонимании в области сохранения сайгака".

"Проект меморандума в рабочем порядке представлен казахстанской стороне и в настоящее время находится на стадии рассмотрения. Следует отметить, что с учетом природоохранной значимости данного вопроса содержание меморандума требует предметной проработки с привлечением профильных научных учреждений и уполномоченных государственных органов обеих стран", – заявили в пресс-службе Минэкологии РК в четверг.

Кроме того, как подчеркнули в МЭПР, "вопросы передачи представителей животного мира, а также заключения меморандума относятся к категории межгосударственных и требуют принятия решения на соответствующем уровне".

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17 июня 2025 года Касым-Жомарт Токаев заявил о решении подарить правительству Китая 1,5 тыс. сайгаков для расселения их в западной части Китая с целью восстановления их популяции в соседней стране. О том, как в Китае отреагировали на жест Казахстана, можете узнать по ссылке.