Общество

Полиция Алматы дала владельцам оружия время до 1 ноября

ДП, Алматы, проверка, Участок, оружие, 1 ноября, сроки, фото - Новости Zakon.kz от 22.09.2025 12:22 Фото: пресс-служба ДП Алматы
Уже 22 дня в Алматы проходит оперативно-профилактическое мероприятие "Участок". В пресс-службе городского Департамента полиции (ДП) подчеркивают, что делают акцент на проверке условий хранения гражданского и служебного оружия, сообщает Zakon.kz.

Так, согласно отчету полицейских, с 1 сентября 2025 года 8 603 владельца оружия прошли проверку.

"Выявлено свыше 185 нарушений правил хранения, а также сроков регистрации и перерегистрации оружия. Все нарушители привлечены к ответственности в соответствии с законодательством".Пресс-служба ДП Алматы

Начальник Управления административной полиции ДП Алматы Асхат Кулбаев обратился с призывом к владельцам оружия строго соблюдать требования законодательства.

"Следите за сроками действия разрешительных документов и безусловно выполняйте правила хранения по месту жительства".Асхат Кулбаев

Также стражи порядка подчеркнули, что требовательная проверка продлится до 1 ноября.

, фото - Новости Zakon.kz от 22.09.2025 12:22
Полтонны дизеля, оружие из России и наркотики: в Карагандинской области задержали 17 человек

В начале сентября 2025 года мы рассказывали, что жилой комплекс "Манхэттен", известный неоднократными нарушениями общественного порядка, два месяца был под пристальным вниманием правоохранителей и прокуратуры. Специалисты по итогам рейдовых мероприятий выявили около 1000 правонарушений.

Фото Анастасия Московчук
Анастасия Московчук
