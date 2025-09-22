Полиция Алматы дала владельцам оружия время до 1 ноября
Фото: пресс-служба ДП Алматы
Уже 22 дня в Алматы проходит оперативно-профилактическое мероприятие "Участок". В пресс-службе городского Департамента полиции (ДП) подчеркивают, что делают акцент на проверке условий хранения гражданского и служебного оружия, сообщает Zakon.kz.
Так, согласно отчету полицейских, с 1 сентября 2025 года 8 603 владельца оружия прошли проверку.
"Выявлено свыше 185 нарушений правил хранения, а также сроков регистрации и перерегистрации оружия. Все нарушители привлечены к ответственности в соответствии с законодательством".Пресс-служба ДП Алматы
Начальник Управления административной полиции ДП Алматы Асхат Кулбаев обратился с призывом к владельцам оружия строго соблюдать требования законодательства.
"Следите за сроками действия разрешительных документов и безусловно выполняйте правила хранения по месту жительства".Асхат Кулбаев
Также стражи порядка подчеркнули, что требовательная проверка продлится до 1 ноября.
