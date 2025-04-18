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Общество

Весенний снегопад обрушился на область Абай

Дорога, машина, снег, фото - Новости Zakon.kz от 18.04.2025 23:20 Фото: pixabay
Полицейские информируют водителей и жителей области Абай о неблагоприятных погодных условиях, сообщает Zakon.kz.

Из-за выпавшего снега и ухудшения видимости на дорогах области возможны затруднения в движении транспорта.

"Призываем всех участников дорожного движения быть предельно внимательными: соблюдать скоростной режим и дистанцию, избегать резких маневров и, по возможности, воздержаться от дальних поездок", – говорится в сообщении.

Ранее жителей области Абай призвали сохранять спокойствие из-за рассылки о терактах в школах.

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Аксинья Титова
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