Весенний снегопад обрушился на область Абай

Полицейские информируют водителей и жителей области Абай о неблагоприятных погодных условиях, сообщает Zakon.kz.

Из-за выпавшего снега и ухудшения видимости на дорогах области возможны затруднения в движении транспорта.

"Призываем всех участников дорожного движения быть предельно внимательными: соблюдать скоростной режим и дистанцию, избегать резких маневров и, по возможности, воздержаться от дальних поездок", – говорится в сообщении.

Ранее жителей области Абай призвали сохранять спокойствие из-за рассылки о терактах в школах.