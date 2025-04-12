Пять областей Казахстана могут пострадать от ночных заморозков 13 апреля

Прогноз синоптической ситуации и опасных явлений погоды в Казахстане на 13 апреля 2025 года опубликовали синоптики, сообщает Zakon.kz.

По данным РПГ "Казгидромет", атмосферные фронтальные разделы сохраняет свое влияние на северные, центральные и южные регионы Казахстана, принося с собой дожди с грозами.

"Днем на севере и в центре – сильные дожди. На остальной территории республики прогнозируется погода без осадков. По РК ожидаются усиление ветра и туман, на юге – шквал и пыльная буря, на севере и в центре страны – град", – рассказали синоптики.

Ночью на западе и севере Западно-Казахстанского региона, а также на севере Актюбинской, на западе Костанайской, Акмолинской и Северо-Казахстанской областей ожидаются заморозки до -3°С.

В Астане 13 апреля ожидается переменная облачность, днем дождь. Возможна пыльная буря. Ветер северо-западный с переходом на северо-восточный 9-14 м/с с порывами до 15-20 метров в секунду. Температура воздуха ночью +3+5°С, днем +13+15°С.

В Алматы прогнозируют переменную облачность, без осадков. Ветер юго-западный 3-8 м/с. Температура воздуха ночью +11+13°С, днем +25+27°С.

В Шымкенте 13 апреля переменная облачность, днем дождь, гроза. Ветер юго-западный 8-13, днем порывы 15-20 м/с. Температура воздуха ночью +14+16°С, днем +28+30°С.

Ранее синоптики рассказали, какой будет погода в Алматы на следующей неделе. По прогнозам, в южной столице шкала термометров в ближайшее воскресенье достигнет 28 градусов. При этом с начала рабочей недели вновь разразятся грозы с сильным ветром, временами градом.