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Общество

Какой будет погода в Астане, Алматы и Шымкенте с 21 по 23 апреля

Астана, город Астана, достопримечательности Астаны, столица Казахстана, пейзаж Астаны, виды Астаны, виды города Астаны, фото - Новости Zakon.kz от 20.04.2025 17:24 Фото: pixabay
Специалисты РГП "Казгидромет" рассказали, каких сюрпризов от погоды ждать жителям Астаны, Алматы и Шымкента в ближайшие три дня – с 21 по 23 апреля 2025 года, сообщает Zakon.kz.

Прогноз погоды по Астане

  • 21 апреля: переменная облачность, без осадков. Ветер восточный 3-8 м/с. Температура воздуха ночью +5+7°, днем +16+18°.
  • 22 апреля: переменная облачность, без осадков. Ветер восточный 3-8 м/с. Температура воздуха ночью +7+9, днем +18+20°.
  • 23 апреля: переменная облачность, дождь, гроза. Ветер юго-западный 9-14, порывы до 15-20 м/с. Температура воздуха ночью +10+12, днем +21+23°.

Прогноз погоды по Алматы

  • 21 апреля: переменная облачность, без осадков. Ветер восточный 3-8 м/с. Температура воздуха ночью +5+7°, днем +16+18°.
  • 22 апреля: переменная облачность, без осадков. Ветер восточный 3-8 м/с. Температура воздуха ночью +7+9, днем +18+20°.
  • 23 апреля: переменная облачность, временами дождь, гроза. Ветер юго-западный 3-8 м/с. Температура воздуха ночью +7+9, днем +18+20°.

Прогноз погоды по Шымкенту

  • 21-22 апреля: переменная облачность, без осадков. Ветер северо-восточный 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +10+12°, днем +23+25°.
  • 23 апреля: переменная облачность, без осадков. Ветер северо-восточный 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +10+12, днем +23+25°.

Ранее синоптики предоставили предварительный прогноз погоды в Алматы на ближайшие семь дней. Согласно их данным, жителей мегаполиса ждет существенное потепление, но с осадками и сильным ветром.

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Андрей Дюсупов
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