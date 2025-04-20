Какой будет погода в Астане, Алматы и Шымкенте с 21 по 23 апреля

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Специалисты РГП "Казгидромет" рассказали, каких сюрпризов от погоды ждать жителям Астаны, Алматы и Шымкента в ближайшие три дня – с 21 по 23 апреля 2025 года, сообщает Zakon.kz.

Прогноз погоды по Астане 21 апреля: переменная облачность, без осадков. Ветер восточный 3-8 м/с. Температура воздуха ночью +5+7°, днем +16+18°.

переменная облачность, без осадков. Ветер восточный 3-8 м/с. Температура воздуха ночью +5+7°, днем +16+18°. 22 апреля: переменная облачность, без осадков. Ветер восточный 3-8 м/с. Температура воздуха ночью +7+9, днем +18+20°.

переменная облачность, без осадков. Ветер восточный 3-8 м/с. Температура воздуха ночью +7+9, днем +18+20°. 23 апреля: переменная облачность, дождь, гроза. Ветер юго-западный 9-14, порывы до 15-20 м/с. Температура воздуха ночью +10+12, днем +21+23°. Прогноз погоды по Алматы 21 апреля: переменная облачность, без осадков. Ветер восточный 3-8 м/с. Температура воздуха ночью +5+7°, днем +16+18°.

переменная облачность, без осадков. Ветер восточный 3-8 м/с. Температура воздуха ночью +5+7°, днем +16+18°. 22 апреля: переменная облачность, без осадков. Ветер восточный 3-8 м/с. Температура воздуха ночью +7+9, днем +18+20°.

переменная облачность, без осадков. Ветер восточный 3-8 м/с. Температура воздуха ночью +7+9, днем +18+20°. 23 апреля: переменная облачность, временами дождь, гроза. Ветер юго-западный 3-8 м/с. Температура воздуха ночью +7+9, днем +18+20°. Прогноз погоды по Шымкенту 21-22 апреля: переменная облачность, без осадков. Ветер северо-восточный 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +10+12°, днем +23+25°.

переменная облачность, без осадков. Ветер северо-восточный 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +10+12°, днем +23+25°. 23 апреля: переменная облачность, без осадков. Ветер северо-восточный 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +10+12, днем +23+25°. Ранее синоптики предоставили предварительный прогноз погоды в Алматы на ближайшие семь дней. Согласно их данным, жителей мегаполиса ждет существенное потепление, но с осадками и сильным ветром.

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