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Общество

Какой будет погода в Астане, Алматы и Шымкенте с 19 по 21 мая

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Специалисты РГП "Казгидромет" рассказали, каких сюрпризов от погоды ждать жителям Астаны, Алматы и Шымкента в ближайшие три дня – с 19 по 21 мая 2025 года, сообщает Zakon.kz.

Прогноз погоды по Астане

  • 19 мая: переменная облачность, ночью дождь. Ветер северо-западный 9-14 м/с. Температура воздуха ночью +7+9°, днем +17+19°.
  • 20 мая: переменная облачность, без осадков. Ветер юго-западный 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +10+12°, днем +22+24°.
  • 21 мая: переменная облачность, без осадков. Ветер юго-западный 9-14 м/с. Температура воздуха ночью +13+15°, днем +23+25°.

Прогноз погоды по Алматы

  • 19 мая: переменная облачность, временами дождь, гроза. Ветер северо-восточный 3-8, при грозе порывы 15-20 м/с. Температура воздуха ночью +15+17°, днем +20+22°.
  • 20 мая: переменная облачность, без осадков. Ветер юго-западный 3-8 м/с. Температура воздуха ночью +15+18°, днем +22+24°.
  • 21 мая: переменная облачность, без осадков. Ветер восточный 3-8 м/с. Температура воздуха ночью +12+14°, днем +28+30°.

Прогноз погоды по Шымкенту

  • 19 мая: переменная облачность, без осадков. Ветер северо-западный с переходом на северо-восточный 8-13 м/с. Температура воздуха ночью +13+15°, днем +26+28°.
  • 20 мая: переменная облачность, без осадков. Ветер юго-восточный 8-13 м/с. Температура воздуха ночью +13+15°, днем +30+32°.
  • 21 мая: переменная облачность, без осадков. Ветер юго-восточный 8-13 м/с. Температура воздуха ночью +16+18°, днем +32+34°.

Ранее синоптики представили предварительный прогноз погоды в Алматы на ближайшие семь дней.

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Андрей Дюсупов
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