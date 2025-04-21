За доли секунды: в Минюсте рассказали, как продают за бесценок активы должников

Министр юстиции Ерлан Сарсембаев 21 апреля 2025 года на правительственном часе в Мажилисе рассказал о выявленных "серых схемах" на аукционах по продаже арестованного имущества, передает корреспондент Zakon.kz.

Он подчеркнул, что практика реализации арестованного имущества показала наличие "серых схем", где отдельные лица извлекают необоснованные выгоды.

"С целью приобретения арестованного имущества по заниженной стоимости такие лица целенаправленно срывают аукционы, предлагая высокую цену без намерения покупки. После признания такого участника покупателем последний отказывается от внесения оплаты. В результате аукцион с повышением цены признается несостоявшимся, и имущество передается на повторный (аукцион. – Прим. ред.) по методу снижения цены. Продажа имущества по заниженной стоимости существенно ущемляет интересы должника, поскольку бремя погашения разницы продажи имущества дальше "ложится на его плечи", – сказал Ерлан Сарсембаев.

По его словам, также возникают сложности с реализацией земельных участков по исполнительным документам об их изъятии.

"Согласно законодательству, земельный участок подлежит реализации от кадастровой стоимости, которая может быть значительно ниже рыночной стоимости. Так, заинтересованные лица также используют специальное программное обеспечение, позволяющее фиксировать последовательность действий за очень короткий промежуток времени. К примеру, в Астане во время торгов методом понижения победитель аукциона подтвердил стоимость имущества в течение 0,2 секунды, или менее чем за 1 секунду. В итоге имущество реализовано всего за 7,5 млн тенге, что в 13 раз ниже рыночной стоимости – 100 млн тенге. Аналогичный пример обнаружен в Акмолинской области, где такой же схемой реализован земельный участок за 2 млн тенге, что в 15 раз меньше оценочной стоимости", – дополнил министр.

С его слов, для устранения данных "обогащений" разработаны законодательные поправки, способствующие продолжению аукциона на повышение при подтверждении равного ценового предложения. Поправки также предусматривают возможность предложения покупки имущества участникам, подтвердившим предыдущее ценовое предложение, при отказе произведения оплаты победителем аукциона.

Ранее на правительственном часе в Мажилисе министр юстиции Ерлан Сарсембаев также сообщил, что половина браков в Казахстане заканчивается разводом.