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Общество

Жители Костанайской области не могли выяснить, как продвигается их очередь на жилье

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Земельный кодекс РК обязывает местные исполнительные органы ежеквартально размещать на официальных ресурсах сведения о списках очередности на получение земельных участков, но в Костанайской области это проигноривали, сообщает Zakon.kz.

По информации kstnews.kz, результаты общественного мониторинга показали закрытость и игнорирование требований действующего законодательства.

На официальных сайтах акиматов Аулиекольского, Карасуского, Наурзумского, Сарыкольского, Карабалыкского, Амангельдинского, Джангельдинского, Узункольского, Алтынсаринского районов и города Аркалык отсутствуют списки граждан, состоящих в очереди, а также сведения о выданных земельных участках.

Департамент Агентства Республики Казахстан по делам государственной службы по Костанайской области принял меры по исключению подобной практики. Сейчас недостатки устранены.

За истекший период 2025 года более половины поступивших в Департамент жалоб касались именно сферы земельных отношений, в том числе действий и бездействий сотрудников, оказывающих соответствующие госуслуги.

Ранее сообщалось, что Минюст будет выявлять скрытые доходы у неплательщиков алиментов.

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Аксинья Титова
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