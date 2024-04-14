Трое жителей Костанайской области застряли в поле из-за неисправной машины

Спасатели Кызылординской области из неисправной автомашины спасли трех местных жителей на участке Алыпкаш Карасуского района Костанайской области, которые выехали на осмотр поля, сообщает Zakon.kz.

По информации пресс-службы МЧС РК, на лодке жителей доставили в безопасное место.





Отметим, что службами гражданской защиты Казахстана спасено 108 200 человек, в том числе 38 706 детей. Вернулись домой 11 950 человек.

Ранее сообщалось, что 14 апреля в Западно-Казахстанскую область отправили специальную и инженерную технику для помощи в борьбе с паводками.

В селе Пригородное Жаркаинского района Акмолинской области из-за поднятия уровня воды в реке Есиль произошел размыв земляной насыпи. В данное время ведется эвакуация людей.

С новостями про масштабные паводки, которые случились за последние 80 лет в Казахстане, можно ознакомиться по ссылке.