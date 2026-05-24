Туши тюленей вновь обнаружили на пляже в Актау

На побережье Каспия в Актау вновь обнаружили мертвых тюленей. Экологи взяли пробы воды для проверки, а точное число погибших животных пока устанавливается, сообщает Zakon.kz.

О находке сообщили в Департаменте экологии Мангистауской области. Мертвых тюленей обнаружили 24 мая на береговой линии за 1Б микрорайоном в районе зоны отдыха "Шағала". Точное количество обнаруженных туш пока не сообщается.





Специалисты отдела лабораторно-аналитического контроля Департамента экологии Мангистауской области произвели отбор проб морской воды. О результатах обещают сообщить дополнительно.

Материал по теме Загадочная гибель на Каспии: в МСХ прокомментировали обнаружение десятков мертвых тюленей

Ранее 35 туш обнаружили в местности Асан и до Баутинской косы в Тупкараганском районе.