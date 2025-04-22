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Общество

Школьницы в Актау играют в смертельно опасную игру

Девушка, опасность, игра, фото - Новости Zakon.kz от 22.04.2025 05:20 Фото: pexels
В социальных сетях распространилось видео, на котором школьницы из Актау участвуют в опасной игре, ставящей под угрозу их жизнь и здоровье, сообщает Zakon.kz.

По информации Lada.kz, 21 апреля, в Instagram разместили видео. На кадрах видно, как группа девочек сдавливает грудную клетку сверстницы, после чего она теряет сознание.

Видео было снято в одной из школ. Это вызвало волну беспокойства среди пользователей интернета.

Фото: Lada.kz

В управлении образования Мангистауской области прокомментировали инцидент. По предоставленной информации, кадры были сняты 18 апреля. В ведомстве подтвердили, что инцидент произошел в одной из школ областного центра.

"В одной из школ Актау в женском туалете зафиксирован инцидент с участием учениц 7 класса, связанный с применением опасного физического воздействия – сдавливание грудной клетки. В настоящее время с подростками и их родителями проводится профилактическая работа, в том числе со школьными психологами. Также данный случай будет рассмотрен на заседании комиссии по делам несовершеннолетних при акимате Актау", – заявили в ведомстве.

Школьницы участвовали в так называемой игре под названием "Собачий кайф". Это опасная игра, связанная с удушением и нарушением доступа кислорода к мозгу. Дети рискуют здоровьем ради кратковременных галлюцинаций и острых ощущений.

Так называемое "упражнение" заканчивается в последний момент, перед потерей сознания. При блокировке дыхательных путей углекислый газ накапливается, а кислорода не хватает – это приводит к гипоксии. Утрата сознания может произойти всего за 10-20 секунд.

Ранее мы писали об особенностях школ для детей с девиантным поведением.

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Аксинья Титова
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